Опера «Гугеноты» Джакомо Мейербера впервые прозвучит на большой сцене Мариинского театра

Как рассказали в Мариинском театре, в России «Гугеноты» долго не могли попасть на сцену. Сначала опера была исполнена немецкой труппой в 1843 году, а в 1850-м добралась до императорской сцены и прозвучала в Большом театре Петербурга — тогда постановка была сделана силами итальянских артистов в урезанном и переделанном виде. Действие было перенесено в Италию, а гугеноты и католики превращены в гвельфов, представителей интересов Римского Папы, и гибеллинов — сторонников германского императора.

«Подобные изменения происходили с этой оперой повсеместно — помимо «Гвельфов и гибеллинов» и оригинального названия, она была также известна как «Англикане и пуритане» и «Ренато ди Кронвальд». Впервые в исполнении русской оперной труппы «Гугеноты» были поставлены в Петербурге 2 февраля 1862 года», — рассказали в театре.

О «Гугенотах» писал и композитор Петр Чайковский, который посещал постановку в Париже: «“Гугеноты” — одна из прекраснейших опер во всем лирическом репертуаре, и не только музыканту по профессии, но и всякому сколько-нибудь образованному дилетанту дорога эта превосходная музыка, с ее удивительнейшей, первенствующей между всеми произведениями подобного рода, любовной сценой IV акта, с ее превосходными хорами, с ее полной новизны и оригинальных приемов инструментовкой, с ее порывисто-страстными мелодиями».

Премьера оперы «Гугеноты» в исполнении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева состоится 5 декабря на большой сцене Мариинского театра. Подробности и билеты можно найти здесь.

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