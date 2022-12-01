Послушайте благотворительный альбом к 30-летию Greenpeace в России при участии «Обе Две», «Хадн Дадн» и других

История Greenpeace в России началась с музыкального альбома «Greenpeace Breakthrough», в записи которого приняли участие U2, Eurythmics, R.E.M., INXS, Брайан Ферри. На средства, собранные от продаж пластинки, в 1992 году открылся офис в Москве. Очередь за лонгплеем в Москве попала в Книгу рекордов Гиннесса. Новый релиз — сиквел легендарного дебюта.
Для альбома под названием «Greenpeace breakthrough 3:0», приуроченного к 30-летию российского отделения экологической организации, свои треки подарили 12 исполнителей разных стилей и поколений — в том числе петербуржцы «Электрофорез» и Филипп Хмыров, группы «Сансара», «Обе Две» и «Хадн Дадн», исполнители Павел Артемьев, Mirele и Полина Фаворская. Деньги, полученные за прослушивание музыки на стримингах авторы пожертвуют на природоохранные проекты Greenpeace.
«Мне очень важно принять участие в альбоме в поддержку Гринпис в России, потому что мне не все равно, в какой экологии будет расти наше потомство — и моя дочь в частности. В альбоме вы услышите нашу песню "Пассажир". Прежде она не была нигде опубликована, и, наконец-то, нашелся достойный повод», — поделилась солистка группы «Обе Две» Катя Павлова.
Шура Кузнецова призналась, что «обожает Greenpeace с самого детства», а в самой организации работает много ее знакомых: «Я считаю, что проблемы, которые они решают — это самые важные проблемы на Планете. Я выбрала песню "Свети и не смотри назад", потому что это песня о человечности, песня о здравом смысле и песня о сильном духе, который помогает нам светить и не смотреть ни на какие обстоятельства».
«Мы попросили современных близких нам по духу российских музыкантов записать треки и посвятить их Гринпис. Прибыль от прослушивания этих песен авторы переведут на природоохранные проекты. Вы сделаете доброе дело, даже если просто прослушаете этот плейлист, но будет особенно здорово, если вы поддержите нас пожертвованием. Благодаря сторонникам мы сможем сделать еще больше для защиты природы нашей страны», — говорят о релизе в самом Greenpeace.
Напомним, ранее стало известно, что в Госдуме попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией. Депутат из межфракционной рабочей группы «Байкал» Александр Якубовский считает, что организация действует «не в интересах России и ее жителей». Ранее он предлагал признать Greenpeace иноагентом.
18+
Комментарии (0)