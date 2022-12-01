Послушайте благотворительный альбом к 30-летию Greenpeace в России при участии «Обе Две», «Хадн Дадн» и других

«Мне очень важно принять участие в альбоме в поддержку Гринпис в России, потому что мне не все равно, в какой экологии будет расти наше потомство — и моя дочь в частности. В альбоме вы услышите нашу песню "Пассажир". Прежде она не была нигде опубликована, и, наконец-то, нашелся достойный повод», — поделилась солистка группы «Обе Две» Катя Павлова.

Шура Кузнецова призналась, что «обожает Greenpeace с самого детства», а в самой организации работает много ее знакомых: «Я считаю, что проблемы, которые они решают — это самые важные проблемы на Планете. Я выбрала песню "Свети и не смотри назад", потому что это песня о человечности, песня о здравом смысле и песня о сильном духе, который помогает нам светить и не смотреть ни на какие обстоятельства».

«Мы попросили современных близких нам по духу российских музыкантов записать треки и посвятить их Гринпис. Прибыль от прослушивания этих песен авторы переведут на природоохранные проекты. Вы сделаете доброе дело, даже если просто прослушаете этот плейлист, но будет особенно здорово, если вы поддержите нас пожертвованием. Благодаря сторонникам мы сможем сделать еще больше для защиты природы нашей страны», — говорят о релизе в самом Greenpeace.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуме попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией. Депутат из межфракционной рабочей группы «Байкал» Александр Якубовский считает, что организация действует «не в интересах России и ее жителей». Ранее он предлагал признать Greenpeace иноагентом.

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