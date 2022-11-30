Оркестр Александра Сладковского впервые представит Симфонию №7 Густава Малера в Петербурге

Идея создания симфонического оркестра в Татарстане принадлежала председателю Союза композиторов республики, ректору Казанской государственной консерватории Назибу Жиганову. После смерти первого дирижера Натана Рахлина в 1979 году с оркестром работали Ренат Салаватов, Сергей Калагин, Равиль Мартынов, Имант Коциньш и Фуат Мансуров, который проработал в татарском оркестре 25 лет. С 2010 года художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Александр Сладковский.

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан уже не раз обращался к творчеству Густава Малера в своих концертных программах. В апреле 2022 года оркестр посвятил XI Международный фестиваль «Рахлинские сезоны» творчеству Малера — в программе прозвучали Первая, Четвертая, Пятая и Шестая симфонии. «Мyзыка Густaвa Мaлера, одного из моих самых любимых композиторов, как никакая другая олицетворяет душу человека», — отмечает Сладковский.

Симфония № 7 ми минор — сочинение австрийского композитора Густава Малера, законченное в 1905 году и впервые исполненное под управлением автора в 1908 году. Произведение завершает инструментальную трилогию композитора. Ромимо обычной для большого симфонического оркестра группы струнных, флейт, флейт-пикколо, гобоев, английского рожка, кларнетов, кларнета-пикколо, бас-кларнета, фаготов, контрафагота, валторн, тенор-горна, труб, тромбонов, тубы, литавр, треугольника, бубна, малого барабана, тарелок, большого барабана и тамтама, в оркестр Седьмой симфонии Малер включил прутья, пастушьи колокольца, стальные бруски, колокольчики, арфы, мандолину и гитару.

В Петербурге Симфония № 7 Густава Малера оркестр исполнит 16 декабря на сцене Государственной академической капеллы. Подробности можно найти здесь.

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