Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича

О жизни и последнем выступлении Игоря Миклашевского:

После перерыва в музыкальной карьере, работы инженером в провинции, ареста в 1937 году и оправдания в 1939 году, когда за него ходатайствовали Дмитрий Шостакович и Александр Оссовский, Игорь Миклашевский смог вернуться к дирижированию. В последнем предвоенном сезоне он четырежды становился за пульт Филармонического оркестра, дирижировал музыкой Бетховена, Вагнера, Скрябина (солировал Владимир Софроницкий), руководил исполнением кантаты «Иоанн Дамаскин» Танеева. Эти концерты могли бы стать началом нового этапа дирижерской карьеры Миклашевского, но музыкант умер от истощения в ночь на 8 марта 1942 года. Концерт с Симфоническим оркестром Радиокомитета 14 декабря 1941 года стал для него последним.

14 декабря 1941 года под управлением Игоря Миклашевского звучала музыка Чайковского, его знаменитая Шестая «Патетическая» симфония и Первый фортепианный концерт прозвучат и теперь – под управлением Владимира Альтшулера, солистом выступит известный петербургский пианист Олег Вайнштейн. Но на этот раз в программу в память об Игоре Миклашевском войдет также созданная им симфоническая поэма «Сизиф». В числе многих других произведений композитора партитура и партии симфонической поэмы сохранились в Кабинете рукописей Российского института истории искусств, их копии предоставлены институтом для концерта. В текущем году Российский институт истории искусств отмечает 110-летие.