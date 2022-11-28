Произведение Игоря Миклашевского, погибшего в блокаду, прозвучит в память о концерте Оркестра Ленинградского радиокомитета. Он состоялся 14 декабря 1941 года и стал последним для композитора, дирижера и пианиста.
Игорь Миклашевский
Как рассказали «Собака.ru» в Петербургской филармонии, симфоническая поэма «Сизиф» была написана Игорем Миклашевским в 1917 году. Премьера состоялась под управлением Николая Малько, в последний раз эта музыка звучала в стенах филармонии 100 лет назад — 3 мая 1922 года, когда за дирижерским пультом стоял сам автор. Программой сочинения послужил индийский вариант античной легенды о Сизифе, герой которой стремится к совершенству через действие, разум, чувство и мистическую интуицию.
О жизни и последнем выступлении Игоря Миклашевского:
После перерыва в музыкальной карьере, работы инженером в провинции, ареста в 1937 году и оправдания в 1939 году, когда за него ходатайствовали Дмитрий Шостакович и Александр Оссовский, Игорь Миклашевский смог вернуться к дирижированию. В последнем предвоенном сезоне он четырежды становился за пульт Филармонического оркестра, дирижировал музыкой Бетховена, Вагнера, Скрябина (солировал Владимир Софроницкий), руководил исполнением кантаты «Иоанн Дамаскин» Танеева. Эти концерты могли бы стать началом нового этапа дирижерской карьеры Миклашевского, но музыкант умер от истощения в ночь на 8 марта 1942 года. Концерт с Симфоническим оркестром Радиокомитета 14 декабря 1941 года стал для него последним.
14 декабря 1941 года под управлением Игоря Миклашевского звучала музыка Чайковского, его знаменитая Шестая «Патетическая» симфония и Первый фортепианный концерт прозвучат и теперь – под управлением Владимира Альтшулера, солистом выступит известный петербургский пианист Олег Вайнштейн. Но на этот раз в программу в память об Игоре Миклашевском войдет также созданная им симфоническая поэма «Сизиф». В числе многих других произведений композитора партитура и партии симфонической поэмы сохранились в Кабинете рукописей Российского института истории искусств, их копии предоставлены институтом для концерта. В текущем году Российский институт истории искусств отмечает 110-летие.
Симфоническая поэма «Сизиф» Игоря Миклашевского прозвучит 4 декабря в Большом зале филармонии в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Владимира Альтшулера. Подробности можно найти здесь.
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