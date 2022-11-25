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Pharaoh выпустил альбом PHILARMONIA. Внутри мрачное звучание и отсылки к литературе

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В новом релизе артист заметно меняет свое привычное звучание. Как отмечает сам рэпер: «Гитары, струнные, фортепиано, мягкие биты, светлая грусть — время привыкать к новому образу Pharaoh».

Фото: социальные сети артиста

Релиз состоит из 13 треков. В некоторых из них можно даже услышать отсылки на литературные произведения. Как признавался сам Pharaoh, перед созданием альбома он читал Есенина, Бунина, Бориса Рыжего и Николая Гумилева.

Напомним, что на прошлой неделе Глеб Голубин (прим.Pharaoh) выпустил два первых сингла «Соната ей» и «Я Потратил Ночь на Поиск». «Я всегда боялся оставаться на месте. Я всегда испытывал страх перед отсутствием движения жизни, будто еще секунда и смерть. Я никогда не считал себя умным, но я всегда хотел им быть. Я всегда хотел и хочу по сей день приводить себя в движение в том направлении, в котором мне труднее всего себя понять, потому что если там труднее всего — там интереснее всего. Шло время и вместе с ним я всегда хотел меняться. Я совершал ошибки, чтобы учиться на них. Мне пришлось очень многое преодолеть, чтобы заново начать себя чувствовать. И вот же, я себя чувствую, а значит музыка может быть полноценным продолжением меня самого. Именно себя я снова и отдаю», — комментировал музыкант.

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