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Pyrokinesis, Кис-Кис, Тося Чайкина и другие. Стали известны даты и артисты STEREOLETO-2023

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Фестиваль пройдет 10-11 июня в пространстве «Севкабель Порт».

Все фотографии предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Stereoleto
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Stereoleto

В следующем году на STEREOLETO выступят 40 артистов на трех сценах. Среди них: Pyrokinesis, Кис-Кис, Лев Лещенко, Тося Чайкина, Kedr Livansky и другие. Также гостей будут ждать традиционные зоны stereofood, stereomarket и stereofun.

«В нынешней новой реальности мы изменили отношение ко многим вещам и процессам, происходящим в нашей жизни. Но одно можно сказать точно — ценность человеческих отношений, взаимной эмпатии выросла в разы, а правильные и вовремя сказанные слова стали важны, как никогда. Одна из главных задач нашего фестиваля - собрать вместе тех артистов, которые способны произнести, а, точнее, спеть эти правильные слова и внести этими словами и песнями свет и добро в нашу жизнь, наполнить ее радостью и смыслом», — говорит основатель и идеолог фестиваля Илья Бортнюк.

Подробности и билеты можно найти по ссылке.

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