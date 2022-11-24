Pyrokinesis, Кис-Кис, Тося Чайкина и другие. Стали известны даты и артисты STEREOLETO-2023

В следующем году на STEREOLETO выступят 40 артистов на трех сценах. Среди них: Pyrokinesis, Кис-Кис, Лев Лещенко, Тося Чайкина, Kedr Livansky и другие. Также гостей будут ждать традиционные зоны stereofood, stereomarket и stereofun.

«В нынешней новой реальности мы изменили отношение ко многим вещам и процессам, происходящим в нашей жизни. Но одно можно сказать точно — ценность человеческих отношений, взаимной эмпатии выросла в разы, а правильные и вовремя сказанные слова стали важны, как никогда. Одна из главных задач нашего фестиваля - собрать вместе тех артистов, которые способны произнести, а, точнее, спеть эти правильные слова и внести этими словами и песнями свет и добро в нашу жизнь, наполнить ее радостью и смыслом», — говорит основатель и идеолог фестиваля Илья Бортнюк.

Подробности и билеты можно найти по ссылке.