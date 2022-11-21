Выставки-концерты и медитативное видеопогружение: в «Ленфильме» пройдет серия событий, посвященных Олегу Каравайчуку

Первое событие: выставки-концерты с пространственным звуком «Каравайчук. Оркестр громкоговорителей». Они пройдут 2 и 3 декабря в четвертом павильоне киностудии «Ленфильм».

Впервые музыку Олега Каравайчука исполнят на акусмониуме – оркестре из почти полусотни громкоговорителей. В павильоне появится инсталляция, погружающая зрителей в мир любимых известных и неизвестных фильмов, а пространство наполнится звуками из них. Эти выставки-концерты — часть исследовательского проекта «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», посвященного феномену советской киномузыки. Первым героем этого проекта стал Альфред Шнитке (2021), вторая часть посвящена Олегу Каравайчуку.

Композитор после почти десяти лет работы в кино навсегда отказался от традиционного подхода, его музыка стала «музыкой вообще». В программе выставки-концерта прозвучит музыка из фильмов «Долгие проводы» и «Короткие встречи» Киры Муратовой, «Монолог», «Чужие письма» и «Драма из старинной жизни» Ильи Авербаха, «Городской романс» Петра Тодоровского, «Мама вышла замуж» и «Ксения, любимая жена Федора» Виталия Мельникова, «Летняя поездка к морю» Семена Арановича. Дирижером акусмониума станет Илья Symphocat, исполнитель и композитор, работающий на стыке электронной музыки, современной классической музыки и минимализма.

А 10 и 11 декабря в Директорском зале «Ленфильма» проведут медитативное видеопогружение в мир музыки и слов Олега Каравайчука: впервые на большом экране в режиме нон-стоп покажут уникальные записи концертов и монологов Каравайчука, собранные Сергеем Ландо с 2004 по 2010 год (всего более 20 часов).

Видеопогружение будет проходить два дня с 10:00 до 22:00 нон-стоп. Зрители смогут провести с Олегом Николаевичем столько времени, сколько захотят. Вход свободный по регистрации.