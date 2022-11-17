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В Петербурге готовят премьеру оперы «Иван Грозный» Жоржа Бизе. Она долгое время считалась утерянной

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Это единственное произведение, написанное про царя романтика. Его премьера должна была состояться в 1865 году в Имперском театре лирической оперы в Шатле, однако в постановке композитору было отказано: по ходившим в то время слухам, в отчаянии Бизе разорвал и сжег партитуру.

Виктор Васнецов. "Царь Иван Грозный", 1897. Собрание Третьяковской галереи

«Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» первым в мире представляет некогда утерянную оперу великого французского композитора Жоржа Бизе с восстановленными частями партитуры. Творческая команда коллектива театра провела колоссальную работу по поиску и реставрации нотного материала оперы, что дало возможность представить публике считавшийся утерянным музыкальный шедевр», — говорят в театре, который представит премьеру. 

По словам директора театра Евгения Малыгина, «Иван Грозный» — «единственная опера, которая была написана про царя романтика». После создания произведения композитор порвал партитуру, однако большую ее часть все-таки удалось сохранить. Ноты несколько раз исчезали, а полноценная опера так и не была поставлена — поэтому, отмечает Малыгин, фактически в Петербурге состоится мировая премьера.

Главные партии в опере, поставленной режиссером Юрием Александровым, исполняют Ксения Григорьева, Лариса Поминова и Леонтий Сальенский. Над оформлением работал главный художник Михайловского театра и художник-постановщик Мариинского Вячеслав Окунев. Дирижер — Александр Гойхман.

«Позитивный интерес к русской теме всегда присутствовал в творчестве западных композиторов. Мы уже имели опыт уникальной постановки оперы Гаэтано Доницетти «Петр Первый, или Невероятные приключения русского царя», которая стала мировой премьерой, исполненной к 300-летию Санкт-Петербурга. Об опере Жоржа Бизе «Иван Грозный» могу сказать с уверенностью, что общество может заинтересовать не только великолепная музыка, но и нетрадиционный подход к личности русского царя Ивана IV, испытывающего сложные чувства и противоречия политика и живого любящего человека», — отметил Александров.

Премьерный показ оперы «Иван Грозный» Жоржа Бизе пройдут 17 и 18 декабря. Подробности можно найти здесь.

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