Бейонсе, Кендрик Ламар, Адель и ABBA: объявлены номинанты на премию «Грэмми»-2023

Бейоне номинирована сразу в нескольких категориях — поп, R&B и электроника, — Оззи Озборн претендует на статуэтки в жанрах рок и металл, The Black Keys возвращаются с альбомом «Dropout Boogie», где конкурируют с бойфрендом Меган Фокс Machine Gun Kelly, а Arctic Monkeys могут победить с лучшим альтернативным исполнением композиции «There’d Better Be A Mirrorball», вошедшей в новый альбом «The Car».