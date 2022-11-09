В 2013 году он объявил о прекращении регулярных выступлений из-за проблем со здоровьем — музыкант страдал обструктивной болезнью легких и язвой желудка. Несмотря на это, Маккаферти продолжал работать над новыми композициями группы, приняв участие в записи альбома «Rock 'n' Roll Telephone» 2014 года.
Январь 1976 года: Дэн Маккафферти выступает с хард-рок-группой Nazareth на Большом британском музыкальном фестивале в Олимпии, Лондон
«Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриан и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял моего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов в истории», — сообщил в соцсетях бас-гитарист и последний из действующих участников оригинального состава Nazareth Пит Эгнью.
Шотландская рок-группа Nazareth была основана в 1968 году музыкантами коллектива The Shadettes — вокалистом Дэном Маккаферти, гитаристом Мэнни Чарлтоном, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Дебютный одноименный альбом музыканты выпустили в 1971 году: он получил одобрение критиков, но коммерческого успеха не имел.
Успех к Nazareth пришел в 1975 году, когда группа выпустила спродюсированный Мэнни Чарлтоном альбом Hair Of The Dog — самую коммерчески успешную пластинку, проданную тиражом в более 2 миллионов копий по всему миру. Также одной из визитных карточек Nazareth стал сингл Love Hurts — лирическая баллада, кавер-версия композиции Будло Брайанта для группы The Everly Brothers, впервые записанная и выпущенная в 1960 году.
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