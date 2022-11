«Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриан и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял моего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов в истории», — сообщил в соцсетях бас-гитарист и последний из действующих участников оригинального состава Nazareth Пит Эгнью.

Шотландская рок-группа Nazareth была основана в 1968 году музыкантами коллектива The Shadettes — вокалистом Дэном Маккаферти, гитаристом Мэнни Чарлтоном, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Дебютный одноименный альбом музыканты выпустили в 1971 году: он получил одобрение критиков, но коммерческого успеха не имел.

Успех к Nazareth пришел в 1975 году, когда группа выпустила спродюсированный Мэнни Чарлтоном альбом Hair Of The Dog — самую коммерчески успешную пластинку, проданную тиражом в более 2 миллионов копий по всему миру. Также одной из визитных карточек Nazareth стал сингл Love Hurts — лирическая баллада, кавер-версия композиции Будло Брайанта для группы The Everly Brothers, впервые записанная и выпущенная в 1960 году.