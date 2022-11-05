В Петербурге стартовал фестиваль имени Станислава Горковенко

Фестиваль приурочен к 85-летию со дня рождения советского дирижера Станислава Горковенко. Он продлится до 7 декабря. Главными площадками заявлены Малый и Большой залы Петербургской филармонии, а также в Академии танца Бориса Эйфмана. Художественным руководителем фестиваля стал дирижер и композитор, Антон Лубченко.

«Для меня это предложение стало не только огромной честью, но и большим творческим вызовом. Я неоднократно бывал на концертах маэстро Горковенко, его программы всегда были свежими и интересными, он был неустанным пропагандистом нового, неизведанного. Мы попробуем продолжить славные традиции Маэстро: на 80 процентов программа фестиваля будет состоять либо из российских, либо из мировых премьер. И речь не идет о так называемой «новой» музыке: пласт неизвестных сочинений классиков, прежде всего русских, все еще остается весьма обширным. Именно с такими партитурами мы и предложим познакомиться петербургскому слушателю в рамках нашего проекта», – отметил Антон Лубченко.

На концерте-открытии прозвучали произведения Петра Чайковского, Микаэла Таривердиева и сразу две мировые премьеры композитора Валерия Гаврилина: вокально-симфонический цикл "Земля", ни разу не звучавший с концертной площадки целиком (в семидесятые годы он лишь был записан Станиславом Горковенко и Эдуардом Хилем на грампластинку), а также Симфоническая сюита "Свадьба", ноты которой долгие годы считались утерянными.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.