В Петербурге создадут культурный центр «Чайковский — Штраус»

Культурный центр будет создан на базе существующего центра музыкальной культуры «Чайковский», занимающего здание на набережной Кутузова. Его миссией является «продвижение и популяризация русской музыкальной культуры, пропаганда творческого наследия Петра Чайковского посредством концертной, выставочной, мультимедийной и просветительской деятельности в России и за рубежом, объединение почитателей русской музыки в Петербурге и других городах России».

После переформатирования центр «Чайковский — Штраус» будет заниматься международными проектами в сфере культуры под руководством директора Дрезденского оперного бала Ханса-Йоахима Фрая. «Я чувствую связь с Петербургом. В этом городе жил мой прадедушка. Культура — элемент, соединяющий народы», — отметил он.

Также Смольный рассматривает возможность воссоздания исторического здания Павловского вокзала под Петербургом. Он был открыт в 1838 году как конечная станция первой железной дороги Российской империи, Царскосельской железной дороги, и разрушен в годы Второй мировой войны. Вокзал был музыкальным: качестве дирижера там выступал Иоганн Штраус. Сейчас на месте здания установлен памятный камень с надписью: «На этом месте был открыт Павловский музыкальный вокзал — крупнейший центр музыкальной жизни России».