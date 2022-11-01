Хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам. После того, как летом в сети завирусился мем про «шепот рыжего из "Иванушек"», его герой решил выпустить расширенную версию. Приготовьте наушники: это ASMR, составленный из треков за почти всю дискографию трио!
«Этот мем мне прислали в WhatsApp уже десятки человек! Но полной подборки моего речитатива еще никто не делал, поэтому... Завтра! Специально для вас! 4 минуты фирменного шепота 🤫 Ждите!» — поделился «рыжий из "Иванушек"» накануне.
«Если бы мне такое прислали в мои 20 лет, сердце бы остановилось», «Андрей, твой шепот — это изюминка группы!», «Медитация здоровой женщины!», «Шептать — это вам не просто так. Шептать тоже надо уметь», «Мастер ASMR», «Так вот откуда пошел рэп», — комментирую подписчики Григорьева-Апполонова.
Бонус! Вариации мема про «шепот рыжего из "Иванушек"»:
Группа «Иванушки International» была основана композитором и продюсером Игорем Матвиенко в 1995 году. В первоначальный состав вошли Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, в разные годы к ним присоединялись Игорь Сорин, Олег Яковлев и Кирилл Туриченко. Дискография трио насчитывает пять полноформатных альбомов и столько же сборников, также группа выпустила 27 клипов.
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