«Этот мем мне прислали в WhatsApp уже десятки человек! Но полной подборки моего речитатива еще никто не делал, поэтому... Завтра! Специально для вас! 4 минуты фирменного шепота 🤫 Ждите!» — поделился «рыжий из "Иванушек"» накануне.

«Если бы мне такое прислали в мои 20 лет, сердце бы остановилось», «Андрей, твой шепот — это изюминка группы!», «Медитация здоровой женщины!», «Шептать — это вам не просто так. Шептать тоже надо уметь», «Мастер ASMR», «Так вот откуда пошел рэп», — комментирую подписчики Григорьева-Апполонова.

Бонус! Вариации мема про «шепот рыжего из "Иванушек"»: