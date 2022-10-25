Британский пианист Фредди Кемпф откроет абонемент Петербургской филармонии к 150-летию Сергея Рахманинова

Санкт-Петербургская государственная академическая филармония имени Шостаковича

О программе концерта Фредди Кемпфа:

Вторая симфония, исполненная впервые в 1908 году, стала большим событием: возвращение к этому жанру было знаковым для композитора, глубоко, до утраты способности сочинять, травмированного провалом своей предыдущей симфонической партитуры. Главной темой симфонии называют тему родины: принадлежность к русской культуре, связь с Россией особенно остро переживались крупными художниками в те годы — после Первой русской революции, ставшей лишь первым звеном в цепи предстоявших потрясений.

Глубокая связь с русской культурой естественным образом проявилась и в Третьем фортепианном концерте (1909). В сравнении с не менее знаменитым Вторым концертом Третий более сумрачный, напряженный, драматически заостренный и требовательный к солисту — и к его виртуозности, и к мощи звучания; эту партитуру называют высшим воплощением «монументального фортепианного симфонизма Рахманинова.