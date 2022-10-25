Британский пианист Фредди Кемпф откроет абонемент Петербургской филармонии к 150-летию Сергея Рахманинова

Лауреат Международного конкурса имени Чайковского (1998) исполнит концерт №3 для фортепиано с оркестром и симфонию №2.
О программе концерта Фредди Кемпфа:
Вторая симфония, исполненная впервые в 1908 году, стала большим событием: возвращение к этому жанру было знаковым для композитора, глубоко, до утраты способности сочинять, травмированного провалом своей предыдущей симфонической партитуры. Главной темой симфонии называют тему родины: принадлежность к русской культуре, связь с Россией особенно остро переживались крупными художниками в те годы — после Первой русской революции, ставшей лишь первым звеном в цепи предстоявших потрясений.
Глубокая связь с русской культурой естественным образом проявилась и в Третьем фортепианном концерте (1909). В сравнении с не менее знаменитым Вторым концертом Третий более сумрачный, напряженный, драматически заостренный и требовательный к солисту — и к его виртуозности, и к мощи звучания; эту партитуру называют высшим воплощением «монументального фортепианного симфонизма Рахманинова.
Программа откроет абонемент «Рахманинов. Страницы дневника», который филармония посвящает 150-летию со дня рождения композитора. В шести концертах абонемента прозвучат все симфонические сочинения Рахманинова — от первых опытов до поздних шедевров. «Это — своего рода страницы дневника, на которых запечатлелись взлеты и падения, страстные устремления и разочарования большого русского художника, последние двадцать шесть лет вынужденно прожившего вдали от родины», — говорят об абонементе в филармонии.
Пианист Фредди Кемпф выступит 30 октября в Большом зале Петербургской филармонии с Академическим симфоническим оркестром под управлением известного дирижера Андрея Аниханова. Накануне, 29 октября, в Арт-галерее филармонии пройдет встреча с Кемпфом: посетить ее можно, пройдя онлайн-регистрацию.
6+
Комментарии (0)