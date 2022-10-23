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Музыка

На аукционе продали последнее письмо Джона Леннона

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Анонимный покупатель приобрел его за 64 тысячи долларов. Музыкант написал это письмо за несколько часов до своей смерти, в декабре 1980 года. Оно предназначалось бухгалтеру.

Фото: tmz.com
Фото: tmz.com

За 64 тысячи долларов было продано последнее письмо Джона Леннона. Об этом сообщает издание TMZ. Британский музыкант написал это письмо за несколько часов до своей смерти, в декабре 1980 года. Оно предназначалось бухгалтеру. В документе он перечислил имена доверенных лиц, которые могут проголосовать за него на ежегодном собрании корпорации Beatles, запланированном на 17 декабря в Лондоне.

Торги проводил аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Финальная стоимость лота сильно превысила ожидаемую сумму. Это случилось из-за большого наплыва желающих купить письмо.

Через несколько часов после написания этой бумаги Леннон был смертельно ранен Марком Дэвидом Чепменом возле многоквартирного дома в Нью-Йорке. Чепмен был осужден в 1981 году за убийство и приговорен к пожизненному заключению.

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