На аукционе продали последнее письмо Джона Леннона

За 64 тысячи долларов было продано последнее письмо Джона Леннона. Об этом сообщает издание TMZ. Британский музыкант написал это письмо за несколько часов до своей смерти, в декабре 1980 года. Оно предназначалось бухгалтеру. В документе он перечислил имена доверенных лиц, которые могут проголосовать за него на ежегодном собрании корпорации Beatles, запланированном на 17 декабря в Лондоне.

Торги проводил аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Финальная стоимость лота сильно превысила ожидаемую сумму. Это случилось из-за большого наплыва желающих купить письмо.

Через несколько часов после написания этой бумаги Леннон был смертельно ранен Марком Дэвидом Чепменом возле многоквартирного дома в Нью-Йорке. Чепмен был осужден в 1981 году за убийство и приговорен к пожизненному заключению.