В Мариинском театре исполнят оперу Верди «Сила судьбы», написанную специально для Петербурга

Мариинский театр

Об опере «Сила судьбы»:

В 1963 году, к 150-летию со дня рождения Верди и спустя год после 100-летнего юбилея оперы, в Кировском (Мариинском) театре состоялась сценическая премьера второй редакции «Силы судьбы». А в 1998 году Валерий Гергиев и режиссер-постановщик Элайджа Мошински вернули в Мариинский первую редакцию оперы в максимально аутентичном виде — в театре восстановили также декорации по эскизам знаменитого театрального художника Андреаса Роллера для премьеры 1862 года.

Десять картин, придуманных Роллером, — атмосферные интерьеры фамильных замков, мрачные скалистые пейзажи, архитектурные фантазии на темы средневековых монастырей — высоко оценивал сам Верди. Сегодня Мариинский театр, один из немногих, предлагает зрителям XXI века услышать великолепную музыку одного из самых популярных европейских композиторов такой, какой она была задумана изначально, и увидеть спектакль, каким его задумывал и видел сам автор.