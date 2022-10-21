В Мариинском театре исполнят оперу Верди «Сила судьбы», написанную специально для Петербурга

Показ приурочен к 160-летию мировой премьеры, состоявшейся в Петербурге на сцене Большого (Каменного) театра, который в 1784-1886 годах находился на Театральной площади и от которого Мариинский ведет свою историю.
Мировая премьера «Силы судьбы», написанной композитором Джузеппе Верди специально для Большого (Каменного) театра, состоялась 10 ноября (29 октября) 1862 года. По убеждению композитора, премьера имела успех, однако, как отмечают в Мариинском театре, дальнейшую судьбу оперы нельзя назвать счастливой — вплоть до 20-х годов XX века, когда она превратилась в спектакль, предназначенный для демонстрации вокальных возможностей лучших голосов мира.
Об опере «Сила судьбы»:
В 1963 году, к 150-летию со дня рождения Верди и спустя год после 100-летнего юбилея оперы, в Кировском (Мариинском) театре состоялась сценическая премьера второй редакции «Силы судьбы». А в 1998 году Валерий Гергиев и режиссер-постановщик Элайджа Мошински вернули в Мариинский первую редакцию оперы в максимально аутентичном виде — в театре восстановили также декорации по эскизам знаменитого театрального художника Андреаса Роллера для премьеры 1862 года.
Десять картин, придуманных Роллером, — атмосферные интерьеры фамильных замков, мрачные скалистые пейзажи, архитектурные фантазии на темы средневековых монастырей — высоко оценивал сам Верди. Сегодня Мариинский театр, один из немногих, предлагает зрителям XXI века услышать великолепную музыку одного из самых популярных европейских композиторов такой, какой она была задумана изначально, и увидеть спектакль, каким его задумывал и видел сам автор.
В показе оперы, приуроченном к 160-летию со дня мировой премьеры и запланированном на 31 октября, участвуют ведущие солисты труппы Мариинского театра: Ирина Чурилова (Донна Леонора), Екатерина Семенчук (Прециозилла), Михаил Векуа (Дон Альваро), Владислав Сулимский (Дон Карлос). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Петербургский Большой театр, также известный как Каменный, существовал с 1784 по 1886 годы и являлся первым постоянным театральным заведением Петербурга. Здание театра было построено по проекту архитеторов Хана Тома де Томона, Альберта Кавоса и Антонио Ринальди на Театральной площади. В 1886 году театр был частично разобран и перестроен в современное здание Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
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