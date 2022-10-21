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Музыка

Отсылки к Бонни и Клайду в новом (англоязычном!) сингле Tesla Boy «She Took My Money»

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Электропоп-группа возвращается к привычным для себя песням на английском языке — впервые после русскоязычного альбома «Андропов» 2020 года, который теперь кажется скорее экспериментальным исключением из правил.

«Представьте, что ранним утром Клайд проснулся и обнаружил, что Бонни, забрав сумку, исчезла. Он бросается вслед, а когда находит ее в случайном мотеле — сжигает дотла всю их историю», — так описали сингл «She Took My Money» музыканты группы.

Напомним, свой первый русскоязычный альбом группа Tesla Boy выпустила в апреле 2020 года. Источником вдохновения четвертой по счету пластинки стали светская архитектура, длинные проспекты, альбом группы Zodiac 1980 года, сериал Паоло Соррентино «Новый папа», фильм «Экстаз» и даже мини-сериал «Чернобыль» — по словам фронтмена группы Антона Севидова, именно в нем «точно и подробно показан СССР того времени».

Плейлист: Антон Севидов

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Антон Севидов

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