Напомним, свой первый русскоязычный альбом группа Tesla Boy выпустила в апреле 2020 года. Источником вдохновения четвертой по счету пластинки стали светская архитектура, длинные проспекты, альбом группы Zodiac 1980 года, сериал Паоло Соррентино «Новый папа», фильм «Экстаз» и даже мини-сериал «Чернобыль» — по словам фронтмена группы Антона Севидова, именно в нем «точно и подробно показан СССР того времени».

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