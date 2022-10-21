Тейлор Свифт выпустила альбом «Midnights»

10-я студийная пластинка, спродюсированная давним соратником певицы Джеком Антонофф — это интимный рассказ о «13 бессонных ночах, разбросанных по всей жизни» Свифт, требующий для прослушивания ночной палитры красок.
«"Midnights" — это коллаж интенсивности, взлетов и падений, приливов и отливов. Жизнь может быть темной, звездной, облачной, пугающей, возбуждающей, горячей, холодной, романтичной или одинокой. Прямо как в полночь», — написала Свифт в своем Twitter вскоре после релиза альбома.
Запись пластинки, по словам певицы, стала «дикой поездкой». «Я безумно счастлива, что моим вторым пилотом в этом приключении был был Джек Антонофф. Он мой друг на всю жизнь (самонадеянно, я знаю, но я стою на своем), и мы вместе сочиняем музыку уже почти десять лет», — поделилась она.
Пластинку отличают более медленные темпы, приглушенная атмосфера и глубокое, темное пространство, подобное ночному небу. В записи альбома принимали участие Лана Дель Рей («Snow on the Beach»), Зои Кравиц и («Lavender Haze») и другие. Одна из главных тем «Midnights» — те чувства, которые возникают посреди ночи, в частности, сильная ненависть к себе. «Вы проходите через эти очень поляризующие эмоции, когда вы не спите поздно ночью, и ваш мозг просто закручивается по спирали, он может по спирали опускаться вниз, а может по спирали подниматься вверх, и вы можно просто по-настоящему почувствовать себя собой», — рассказывала Свифт.
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