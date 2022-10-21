Тейлор Свифт выпустила альбом «Midnights»

«"Midnights" — это коллаж интенсивности, взлетов и падений, приливов и отливов. Жизнь может быть темной, звездной, облачной, пугающей, возбуждающей, горячей, холодной, романтичной или одинокой. Прямо как в полночь», — написала Свифт в своем Twitter вскоре после релиза альбома.

Запись пластинки, по словам певицы, стала «дикой поездкой». «Я безумно счастлива, что моим вторым пилотом в этом приключении был был Джек Антонофф. Он мой друг на всю жизнь (самонадеянно, я знаю, но я стою на своем), и мы вместе сочиняем музыку уже почти десять лет», — поделилась она.