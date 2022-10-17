В Мариинском театре пройдет Международный органный фестиваль

В программе 10-го, юбилейного сезона Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха и концерты Антонио Вивальди для струнных в переложении для органа и двух труб, которые будут исполнены в концертном зале впервые.
Фестиваль откроется 28 октября концертом петербургского органиста Даниила Процюка, солистов оперной труппы и ансамбля Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В программе реквием для хора, солистов, виолончели и органа Мориса Дюрюфле — в год 120-летия композитора его произведение прозвучит в Мариинском театре впервые.
30 октября Марина Вяйзя и Софья Кипрская сыграют классические органные сочинения в переложении для органа и арфы, а также оригинальные произведения, написанные специально для этого дуэта инструментов. Дополнением к ансамблю станет перкуссионный инструмент ханг, задействованный в нескольких произведениях XXI века. «Обширная программа вечера — отличный способ услышать сочинения разных эпох: от Токкаты и фуги Иоганна Себастьяна Баха до работ Мориса Дюрюфле, Сезара Франка, Астора Пьяццоллы и наших современников», — отмечают в театре.
На следующий день, 31 октября, в концертном зале Мариинского театра прозвучат концерты Антонио Вивальди для струнных в переложении для органа и двух труб. Дополнят вечер барочные пьесы Иоганна Себастьяна Баха и Пьера Дюмажа, а также сочинения для трубы и органа Андре Жоливе и Анри Томази. Солировать будут Ольга Котлярова (орган), Тимур Мартынов и Жасулан Абдыкалыков (труба).
Среди новых имен на фестивале — обладательница гран-при Всероссийского открытого фестиваля-конкурса органной музыки «Золотая лира» Эльнора Гросс. 1 ноября она исполнит сочинения Баха и Моцарта, но также обратится и к французскому репертуару — произведениям Сезара Франка и Шарля-Мари Видора.
Фестиваль завершится 2 ноября программой в исполнении Светланы Бережной и Сергея Ролдугина, которые представят ансамбль, зародившийся еще в эпоху Баха — органа и виолончели. Прозвучат сочинения Габриеля Пьерне и Леона Боэльмана. «Дополняющие этот диалог инструментов органные транскрипции известных сочинений, таких как Сюита «Из времен Хольберга» и «Шествие гномов» Эдварда Грига, «Грустный вальс» Яна Сибелиуса, Павана Габриеля Форе, представят хорошо знакомую музыку в новых тембровых красках», — отмечают в Мариинском театре.
X Международный органный фестиваль «Мариинский» пройдет с 28 октября по 2 ноября. Подробности программы можно найти по ссылке.
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