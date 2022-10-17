В Мариинском театре пройдет Международный органный фестиваль

Фестиваль откроется 28 октября концертом петербургского органиста Даниила Процюка, солистов оперной труппы и ансамбля Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В программе реквием для хора, солистов, виолончели и органа Мориса Дюрюфле — в год 120-летия композитора его произведение прозвучит в Мариинском театре впервые.

30 октября Марина Вяйзя и Софья Кипрская сыграют классические органные сочинения в переложении для органа и арфы, а также оригинальные произведения, написанные специально для этого дуэта инструментов. Дополнением к ансамблю станет перкуссионный инструмент ханг, задействованный в нескольких произведениях XXI века. «Обширная программа вечера — отличный способ услышать сочинения разных эпох: от Токкаты и фуги Иоганна Себастьяна Баха до работ Мориса Дюрюфле, Сезара Франка, Астора Пьяццоллы и наших современников», — отмечают в театре.

На следующий день, 31 октября, в концертном зале Мариинского театра прозвучат концерты Антонио Вивальди для струнных в переложении для органа и двух труб. Дополнят вечер барочные пьесы Иоганна Себастьяна Баха и Пьера Дюмажа, а также сочинения для трубы и органа Андре Жоливе и Анри Томази. Солировать будут Ольга Котлярова (орган), Тимур Мартынов и Жасулан Абдыкалыков (труба).