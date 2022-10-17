Павел Пепперштейн, Антоха МС и Семен Серзин озвучили аудиоспектакль по книге Ильи Лагутенко

Теперь можно отправиться в путешествие во «Владивосток-3000» — город не будущего и не прошлого, а другого настоящего.
Аудиоспектакль поставлен по фантастической повести Ильи Лагутенко и Василия Авченко «Владивосток-3000», которая вышла в 2011 году в формате киноновеллы. Работа над аудиоверсией началась в пандемию, к десятилетнему юбилею книги, но к моменту релиза сюжет, придуманный авторами совсем в другое время, получил новое прочтение. Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, выбранный формат — это «эксперимент в жанре аудиодрамы, знакомый не только лидеру «Мумий Тролля» по радиоспектаклям и постановкам на виниловых пластинках, но и нынешнему поколению любителей подкастов и аудиокниг».
О работе над повестью «Владивосток-3000»:
Условная идея Владивостока-3000 туманила головы некоторых владивостокцев на протяжении многих десятилетий. Будучи еще студентом отделения страноведения восточного факультета ДВГУ в далекие 80-е, я был просто заворожен заданием, которое дал первокурсникам наш незабываемый преподаватель истории Александров: «Каковы могли быть путь развития Владивостока как города-государства при разных исходах событий XIX и XX века». Мы изучали древнюю историю Китая, но такая постановка вопроса, связанная с современностью, вызвала необычайно живую дискуссию среди «советских» студентов 35 лет назад. Наверное, мои однокурсники ее и не помнят, но она точно подстегнула мое любопытство к реальной и альтернативной истории Приморья на многие годы вперед.
По сюжету, Владивосток-3000 — столица Тихоокеанской республики, в которую хочет попасть каждый. Местные жители смогли разумно воспользоваться ресурсами, которые у них всегда были: удивительное биоразнообразие, богатая на приключения история, стойкость характера, воспитанная океанскими ветрами и вызовами природы. Владивосток-3000 — это не будущее и не прошлое, это другое настоящее.
Сюда попал Влад, студент Дальневосточного федерального университета, из знакомого Владивостока-2000. Бухты и улицы на своем месте, но что это за машины ездят без водителей и почему тигры ходят по городу? Пришелец познакомится с морскими офицерами, шпионами и их возлюбленными, китайскими контрабандистами, увидит то, о чем всегда слышал только в легендах, чтобы ответить себе на главный вопрос: где он на самом деле чужой, а где — свой.
Главные роли в спектакле исполнили Семен Серзин («Петровы в гриппе», режиссер «Человека из Подольска»), Владимир Майзингер («Человек из Подольска», актер Театра имени Пушкина), Михаил Шамков и Сергей Аполлонов (оба — театр «Современник» и группа «Залпом»), Игорь Титов и Эва Мильграм (Мастерская Брусникина). Одного из ключевых героев озвучил Илья Мазо, а одного из самых мистических — Антоха МС. Смелого и решительного капитана Арсеньева сыграл Павел Пепперштейн. Ответственным за авторский голос стал Илья Лагутенко.
Первый эпизод аудиоспектакля «Владивосток-3000» уже доступен на стриминговых сервисах. Новые будут выходить каждую неделю.
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