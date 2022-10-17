Павел Пепперштейн, Антоха МС и Семен Серзин озвучили аудиоспектакль по книге Ильи Лагутенко

По сюжету, Владивосток-3000 — столица Тихоокеанской республики, в которую хочет попасть каждый. Местные жители смогли разумно воспользоваться ресурсами, которые у них всегда были: удивительное биоразнообразие, богатая на приключения история, стойкость характера, воспитанная океанскими ветрами и вызовами природы. Владивосток-3000 — это не будущее и не прошлое, это другое настоящее.

Сюда попал Влад, студент Дальневосточного федерального университета, из знакомого Владивостока-2000. Бухты и улицы на своем месте, но что это за машины ездят без водителей и почему тигры ходят по городу? Пришелец познакомится с морскими офицерами, шпионами и их возлюбленными, китайскими контрабандистами, увидит то, о чем всегда слышал только в легендах, чтобы ответить себе на главный вопрос: где он на самом деле чужой, а где — свой.

Главные роли в спектакле исполнили Семен Серзин («Петровы в гриппе», режиссер «Человека из Подольска»), Владимир Майзингер («Человек из Подольска», актер Театра имени Пушкина), Михаил Шамков и Сергей Аполлонов (оба — театр «Современник» и группа «Залпом»), Игорь Титов и Эва Мильграм (Мастерская Брусникина). Одного из ключевых героев озвучил Илья Мазо, а одного из самых мистических — Антоха МС. Смелого и решительного капитана Арсеньева сыграл Павел Пепперштейн. Ответственным за авторский голос стал Илья Лагутенко.

Первый эпизод аудиоспектакля «Владивосток-3000» уже доступен на стриминговых сервисах. Новые будут выходить каждую неделю.