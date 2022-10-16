Тося Чайкина и Zoloto выпустили ностальгический трек «Ближе»

Видение Тоси также близко к этой мысли. «Мне нравится, что эта песня вне времени. Ее органично петь в любом возрасте, и думаю, она будет еще круче звучать сквозь года», – рассказала исполнительница. По ее ощущениям, нежность и тепло, которые испытываются при прослушивании «Ближе», сравнимы с советскими фильмами или диснеевскими мультиками.

Для ребят эта песня стала первой совместной работой. «Я считаю, что Zoloto — один из лучших русскоязычных современных артистов. И конечно же, мне хотелось бы сотворить с Вовой еще что-нибудь прекрасное», – отметила Чайкина.