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Музыка

Тося Чайкина и Zoloto выпустили ностальгический трек «Ближе»

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Эта песня посвящена близости во всех ее проявлениях и видах отношений между людьми. Кто-то при прослушивании будет думать о любви, кто-то о дружбе, а для третьих композиция станет успокаивающей колыбельной.

Print Screen/Тося Чайкина YouTube

Исполнители Тося Чайкина и Zoloto выпустили ностальгический сингл «Ближе». Вова (настоящее имя Zoloto – Прим. Собака.ru) отмечает, что для него эта композиция символизирует связь прошлого с настоящим и отражает крепкие человеческие отношения, которые не могут разрушить никакие обстоятельства: «Я всегда за объединение. Мы все – это часть чего-то большего. В конце концов, не будь мы ближе, не появилась бы и такая светлая песня», — приводит его слова издание Srsly.

Видение Тоси также близко к этой мысли. «Мне нравится, что эта песня вне времени. Ее органично петь в любом возрасте, и думаю, она будет еще круче звучать сквозь года», – рассказала исполнительница. По ее ощущениям, нежность и тепло, которые испытываются при прослушивании «Ближе», сравнимы с советскими фильмами или диснеевскими мультиками.

Для ребят эта песня стала первой совместной работой. «Я считаю, что Zoloto — один из лучших русскоязычных современных артистов. И конечно же, мне хотелось бы сотворить с Вовой еще что-нибудь прекрасное», – отметила Чайкина.

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