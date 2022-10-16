В Петербурге стартует VI фестиваль «Чайковский.spb.ru»

Сегодня в Большом зале Филармонии им. Дмитрия Шостаковича пройдет концерт-открытие «От Чайковского до современности». Он даст старт VI фестивалю «Чайковский.spb.ru». «Организатором фестиваля выступает Центр музыкальной культуры «Чайковский». Разные виды искусства в программах объединены именем Петра Ильича. Художественным руководителем фестиваля стал музыкальный менеджер, режиссер, руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай», – приводит слова пресс-центра фестиваля ТАСС.

В программе заявлено сразу несколько площадок, так мероприятия пройдут нв Филармонии и Капелле, Эрмитажном театре и «Мюзик-Холле», в центре музыкальной культуры «Чайковский» и Санкт-Петербургском доме музыки, а также в Шереметевском дворце – Музее музыки, Музее железных дорог России и в музейно-выставочном центре «Петербургский художник».

Из необычного стоит отметить презентацию диджитал NFT проекта, который представляет собой портрет Чайковского в новейшей технологии, а также концерт, посвященный 100-летию российского джаза.

Фестиваль продлится до 12 ноября. Подробнее изучить программу можно здесь.