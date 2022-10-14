Сюзанна, Масло черного тмина и Хаски выпустили совместный трек «Ноктюрн»

В 2019 году Хаски и Масло черного тмина уже работали вместе, представив мини-альбом «У»: хип-хоп с треками без названия (единственный «говорящий» — «Убей меня») о том, как «мир катится в тартарары», наполненный зарисовками из жизни. Участие в записи также принял рэпер Andy Panda.

До возвращения к сольному творчеству Сюзанна работала в основном с «Мальбэк» — за плечами дуэта альбомы «Новое искусство», «Плакса» (2017) и «Думаешь, это конец?», выпущенный в 2020 году и ставший последним совместным. На уже сольных альбомах певицы появлялись АИГЕЛ («Megalith») и IOWA («Сверхновая»).

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