Queen выпустили песню «Face It Alone», записанную более 30 лет назад

Композиция «Face It Alone» была записана в 1988 году — во время сессий группы для альбома «The Miracle». Этот период стал для Queen плодотворным: тогда музыканты записали около 30 треков, многие из которых так и не были выпущены.

О существовании композиции участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор впервые рассказали во время своего выступления на юбилейном концерте Royal в этом году. Тейлор описал запись как «маленькую жемчужину от Фредди, о которой мы вроде как забыли».

«Face It Alone» войдет в переиздание «The Miracle» — 13-го и последнего альбома группы, выпущенного при жизни Меркьюри. Пластинка выйдет в формате восьмичастного бокс-сета 18 ноября 2022 года: внутри можно будет найти диск продолжительностью более часа с другими ранее не издававшимися записями, в числе которых шесть так и не опубликованных песен.

«Я рад, что наша команда смогла найти этот трек. После всех этих лет здорово слышать, как мы все четверо... Да, [Джон] Дикон (бас-гитарист, присоединившийся к Queen позже всех — в 1971 году, — прим. ред.) тоже там... Работаем в студии над замечательной идеей песни, которая так и не была полностью завершена... До сих пор!» — поделился Мэй.

16+