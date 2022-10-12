Мечты становятся реальностью в новом клипе Манижи на песню «Now or Never»

Главные героини этого клипа — девушки из единственной женской хоккейной команды Кыргызстана. По сюжету, они готовятся к матчу против парней и едут на соревнования в соседний регион. Сами они живут в селе Отрадное к северу от озера Иссык-Куль и тренируются на бывшем картофельном поле, которое стало хоккейной площадкой только благодаря усилиям одного местного тренера-энтузиаста.

«Сейчас эти девушки заняты постоянной работой, которая лежит на их плечах. Но мечтать о большом спорте они продолжают. Как и продолжают не сдаваться. Мы снимали этот клип в Москве и Кыргызстане. О команде «Крылья Иссык-Куля» я узнала от местного UN Women, когда была в Бишкеке с визитом в конце прошлого года как посол доброй воли Агенства ООН по делам беженцев», — говорит Манижа.

Режиссером клипа выступила сама Манижа. В видео были использованы кадры из документальных съемок фильма «У нас фанатов будет много!» — словами самой певицы, про «этих чудесных девушек-хоккеисток».