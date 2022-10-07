Первой премьерой Мариинского театра в новом сезоне станет «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Любовь к трем апельсинам» — первая опера композитора Сергея Прокофьева, поставленная на сцене Мариинского театра в 1926 году, и одна из тех, исполнением которой в 1991 году молодой руководитель театра Валерий Гергиев поразил музыкальный мир. 15 октября он вновь встанет за дирижерский пульт.

«Шел юбилейный прокофьевский год, а в Мариинском — «прокофьевский бум». После грандиозной постановки «Войны и мира», в преддверии премьер «Игрока» и «Огненного ангела» театр явил «Любовь к трем апельсинам». «Спектакль в десяти аттракционах, с прологом и без эпилога», как указано в программке, — гимн театральному искусству», — вспоминают в Мариинском театре.

Александр Петров Режиссер — о постановке «Любовь к трем апельсинам»: Я очень любил и люблю «Апельсины», — говорит режиссер Александр Петров. — Прелесть в том, что в них язык театра открытого, где ломается, крушится «четвертая стена». Это объяснение в любви к театру и театра к зрителю. В спектакле, который мы восстанавливаем, есть мое внутреннее воспоминание о том, как он создавался, сочинялся вместе с артистами: Ириной Богачевой, Евгенией Целовальник, Андреем Храмцовым. Огромное количество приспособлений, шуток и сценического текста рождалось прямо на сцене. И я счел бы своим долгом все, что было этими артистами придумано вместе со мной, вернуть в Мариинский. Но, конечно, нельзя войти в одну реку дважды. В спектакле новые солисты, миманс, артисты хора, а значит, новые реакции, много нового балета (хореограф Илья Устьянцев). Все это вместе предрасполагает к тому, чтобы 15 и 16 октября получилась отличная премьера.

Премьерные показы оперы «Любовь к трем апельсинам» пройдут на исторической сцене Мариинского театра 15 и 16 октября — по два показа за день. 15 октября за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. 16+