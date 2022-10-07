Feduk выпустил первый за почти 7 лет хип-хоп альбом «В тон улицам»

Так Feduk говорил о тогда еще грядущем альбоме июне 2022 года: «С поп-движениями я хотел бы подзавязать, потому что я очень соскучился по рэпу. Мой новый альбом покажет и расскажет, что я реально неплохой рэпер. Я это понял только недавно совсем. Оказывается, я могу нормально писать текста, а не только че-то там петь и растягивать два слова на длинный припев. Мне надоело делать бессмысленные сопливые песни. Я люблю танцевальную музыку, но мне правда это кажется сейчас максимально пустым и неактуальным».

Сейчас он описывает пластинку следующим образом: «"В тон улицам" — даже не заметив, что я сегодня надел, слился с куском здания. Капли, ударяющие по крыше — это хай-хэт в бите, на который я пишу новый текст. Я слышу звуки города, и они делают меня внимательным к мелочам. "В тон улицам" — может быть, это вообще про ментально-нравственный тон? Следи за базаром — слушай "В тон улицам"!».