Feduk выпустил первый за почти 7 лет хип-хоп альбом «В тон улицам»

Внутри интроспективный рэп и дисс на самого себя, панчлайны про типичные московские будни и новое прочтение хита «Запрети мне носить аирмаксы» при участии рэпера и уличного художника 158.
«В тон улицам» хоть и планировался как хип-хоп релиз, но в процессе записи приобрел звучание танцевальной музыки и нео хип-хопа. Так, трек «В центре города» вдохновлен звучанием электронной музыки: в нем Feduk рассказывает историю о том, как он беззаботно бродил по летним московским дворам, ни в чем себе не отказывая — то попадал на вечеринки, то получал от хулиганов. Ироничная танцевальная «Ябеда» содержит в себе хлесткие панчлайны про типичные московские будни, а «По крышам» ностальгирует по Будапешту. Трек записан совместно с давним другом исполнителя OG Buda, с которым Feduk познакомился в столице Венгрии во время учебы в школе.
Так Feduk говорил о тогда еще грядущем альбоме июне 2022 года: «С поп-движениями я хотел бы подзавязать, потому что я очень соскучился по рэпу. Мой новый альбом покажет и расскажет, что я реально неплохой рэпер. Я это понял только недавно совсем. Оказывается, я могу нормально писать текста, а не только че-то там петь и растягивать два слова на длинный припев. Мне надоело делать бессмысленные сопливые песни. Я люблю танцевальную музыку, но мне правда это кажется сейчас максимально пустым и неактуальным».
Сейчас он описывает пластинку следующим образом: «"В тон улицам" — даже не заметив, что я сегодня надел, слился с куском здания. Капли, ударяющие по крыше — это хай-хэт в бите, на который я пишу новый текст. Я слышу звуки города, и они делают меня внимательным к мелочам. "В тон улицам" — может быть, это вообще про ментально-нравственный тон? Следи за базаром — слушай "В тон улицам"!».
Послушать альбом Feduk «В тон улицам» можно на всех цифровых площадках.
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