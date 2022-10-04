Оперная премия «Онегин» впервые пройдет на сцене Мариинского театра

Премия «Онегин» вручается с 2016 года. Ежегодно на нее номинируются новые оперные постановки последнего театрального сезона, участвующие в них певцы, а также театральные коллективы. Из поданных заявок экспертный совет выбирает номинантов, лауреатов же определяет почетное жюри премии путем открытого голосования. Победители в номинациях «Дебют», «Мастер сцены», «Состав», «Событие», «Роль второго плана», «Гость» получают статуэтки. Во внеконкурсных номинациях «Легенда», «Концертмейстер/Коуч», «Душа оперы», «Музыкальный руководитель» и других «Онегин» традиционно вручают выдающимся деятелям оперного мира в знак признания и уважения.

В 2022 году вручение «Онегиных» впервые состоится на исторической сцене Мариинского театра. Церемония состоится 20 ноября. Петь будут Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Романовский, Дмитрий Ульянов и Хибла Герзмава — народная артистка России и действующий президент премии.