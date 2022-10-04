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Музыка

Оперная премия «Онегин» впервые пройдет на сцене Мариинского театра

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В ноябре станут известны лауреаты Национальной оперной премии «Онегин». Впервые «оперный Оскар» пройдет на исторический сцене Мариинского театра.

Фото Владимир Убушиев. Предоставлено «Собака.ru» пресс-службой премии

Премия «Онегин» вручается с 2016 года. Ежегодно на нее номинируются новые оперные постановки последнего театрального сезона, участвующие в них певцы, а также театральные коллективы. Из поданных заявок экспертный совет выбирает номинантов, лауреатов же определяет почетное жюри премии путем открытого голосования. Победители в номинациях «Дебют», «Мастер сцены», «Состав», «Событие», «Роль второго плана», «Гость» получают статуэтки. Во внеконкурсных номинациях «Легенда», «Концертмейстер/Коуч», «Душа оперы», «Музыкальный руководитель» и других «Онегин» традиционно вручают выдающимся деятелям оперного мира в знак признания и уважения.

В 2022 году вручение «Онегиных» впервые состоится на исторической сцене Мариинского театра. Церемония состоится 20 ноября. Петь будут Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Романовский, Дмитрий Ульянов и Хибла Герзмава — народная артистка России и действующий президент премии.

Хибла Герзмава

Президент премии «Онегин»:

За семь лет своего существования премия «Онегин» превратилась из узкопрофессионального события в одно из самых ярких и знаковых явлений в культуре нашей страны. Масштаб и статус премии растут с каждым годом, и вот мы уже можем позволить себе с гордостью выйти на одну из главных оперных сцен мира — историческую сцену Мариинского театра. Это особенное место для всех оперных певцов и певиц, у каждого из нас есть какая-то особая связь с Мариинским театром, каждый здесь либо пел, либо мечтает спеть.

Фото Владимир Убушиев. Предоставлено «Собака.ru» пресс-службой премии

Хибла Герзмава на церемонии премии "Онегин" в 2021 году

Номинанты премии «Онегин» в 2022 году

Номинация «Дебют» (женщины):

  • Александра Черпакова, партия Лакме («Лакме» Л. Делиб). Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского;
  • Диана Белозор, партия Сюзанны («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарт). Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ);
  • Анна Авакян, партия Джульетты («Монтекки и Капулетти» В. Беллини). Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского;
  • Анастасия Лапа, партия Герды («История Кая и Герды» С. Баневич). Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
  • Яна Дьякова, партия Орфея («Орфей и Эвридика» К. В. Глюк). Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина;
  • Эльвина Ахметханова, партия Анны («Виллисы» Дж. Пуччини). Башкирский государственный театр оперы и балета;
  • Галина Чеплакова, партия Татьяны Лариной («Евгений Онегин» П. Чайковского). Башкирский государственный театр оперы и балета;
  • Яна Павлова, партия Джильды («Риголетто» Дж. Верди). Астраханский государственный театр оперы и балета;
  • Анна Загородняя, партия Пятницы («Робинзон Крузо» Ж. Оффенбах).Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. 

Номинация «Дебют» (мужчины):

  • Артём Акимов, партия Графа Альмавива («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарт). Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ);
  • Валентин Колесников, партия Тебальдо («Монтекки и Капулетти» В. Беллини). Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского;
  • Игорь Горбань, партия Юродивого («Борис Годунов» М. Мусоргского). Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова;
  • Руслан Розыев, партия Бориса Годунова («Борис Годунов» М. Мусоргского). Краснодарское творческое объединение "Премьера" им. Л.Г. Гатова;
  • Степан Волков, партия Утешительного («Игроки» Д. Шостаковича). Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
  • Давид Погосян, партия Кругеля («Игроки» Д. Шостаковича). Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
  • Ян Лейше, партия Евгения Онегина («Евгений Онегин» П. Чайковского). Башкирский государственный театр оперы и балета;
  • Сергей Тараненко, партия Риголетто («Риголетто» Дж. Верди). Астраханский государственный театр оперы и балета;
  • Артем Борисенко, партия Петра Первого («Виват, Россия!» Г. Ставонина). Воронежский государственный театр оперы и балета;
  • Карлен Манукян, партия Владимира Ленского («Евгений Онегин» П. Чайковского). Урал Опера Балет.

Номинация «Состав»:

  • «Пиковая дама» П. Чайковсковского. Театр оперы и балета Республики Коми;
  • «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ);
  • «Игроки» Д. Шостаковича. Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
  • «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка. Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина;
  • «Евгений Онегин» П. Чайковского. Башкирский государственный театр оперы и балета;
  • «Евгений Онегин» П. Чайковского. Урал Опера Балет;
  • «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»;
  • «Аида» Дж. Верди. Московский музыкальный театр «Геликон-опера»;
  • «Робинзон Крузо» Ж. Оффенбаха. Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
  • «Риголетто» Дж. Верди. Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. 

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