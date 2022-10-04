Оперная премия «Онегин» впервые пройдет на сцене Мариинского театра

В ноябре станут известны лауреаты Национальной оперной премии «Онегин». Впервые «оперный Оскар» пройдет на исторический сцене Мариинского театра.
Премия «Онегин» вручается с 2016 года. Ежегодно на нее номинируются новые оперные постановки последнего театрального сезона, участвующие в них певцы, а также театральные коллективы. Из поданных заявок экспертный совет выбирает номинантов, лауреатов же определяет почетное жюри премии путем открытого голосования. Победители в номинациях «Дебют», «Мастер сцены», «Состав», «Событие», «Роль второго плана», «Гость» получают статуэтки. Во внеконкурсных номинациях «Легенда», «Концертмейстер/Коуч», «Душа оперы», «Музыкальный руководитель» и других «Онегин» традиционно вручают выдающимся деятелям оперного мира в знак признания и уважения.
В 2022 году вручение «Онегиных» впервые состоится на исторической сцене Мариинского театра. Церемония состоится 20 ноября. Петь будут Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Романовский, Дмитрий Ульянов и Хибла Герзмава — народная артистка России и действующий президент премии.
Президент премии «Онегин»:
За семь лет своего существования премия «Онегин» превратилась из узкопрофессионального события в одно из самых ярких и знаковых явлений в культуре нашей страны. Масштаб и статус премии растут с каждым годом, и вот мы уже можем позволить себе с гордостью выйти на одну из главных оперных сцен мира — историческую сцену Мариинского театра. Это особенное место для всех оперных певцов и певиц, у каждого из нас есть какая-то особая связь с Мариинским театром, каждый здесь либо пел, либо мечтает спеть.
Хибла Герзмава на церемонии премии "Онегин" в 2021 году
Номинанты премии «Онегин» в 2022 году
Номинация «Дебют» (женщины):
- Александра Черпакова, партия Лакме («Лакме» Л. Делиб). Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского;
- Диана Белозор, партия Сюзанны («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарт). Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ);
- Анна Авакян, партия Джульетты («Монтекки и Капулетти» В. Беллини). Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского;
- Анастасия Лапа, партия Герды («История Кая и Герды» С. Баневич). Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
- Яна Дьякова, партия Орфея («Орфей и Эвридика» К. В. Глюк). Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина;
- Эльвина Ахметханова, партия Анны («Виллисы» Дж. Пуччини). Башкирский государственный театр оперы и балета;
- Галина Чеплакова, партия Татьяны Лариной («Евгений Онегин» П. Чайковского). Башкирский государственный театр оперы и балета;
- Яна Павлова, партия Джильды («Риголетто» Дж. Верди). Астраханский государственный театр оперы и балета;
- Анна Загородняя, партия Пятницы («Робинзон Крузо» Ж. Оффенбах).Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Номинация «Дебют» (мужчины):
- Артём Акимов, партия Графа Альмавива («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарт). Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ);
- Валентин Колесников, партия Тебальдо («Монтекки и Капулетти» В. Беллини). Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского;
- Игорь Горбань, партия Юродивого («Борис Годунов» М. Мусоргского). Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова;
- Руслан Розыев, партия Бориса Годунова («Борис Годунов» М. Мусоргского). Краснодарское творческое объединение "Премьера" им. Л.Г. Гатова;
- Степан Волков, партия Утешительного («Игроки» Д. Шостаковича). Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
- Давид Погосян, партия Кругеля («Игроки» Д. Шостаковича). Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
- Ян Лейше, партия Евгения Онегина («Евгений Онегин» П. Чайковского). Башкирский государственный театр оперы и балета;
- Сергей Тараненко, партия Риголетто («Риголетто» Дж. Верди). Астраханский государственный театр оперы и балета;
- Артем Борисенко, партия Петра Первого («Виват, Россия!» Г. Ставонина). Воронежский государственный театр оперы и балета;
- Карлен Манукян, партия Владимира Ленского («Евгений Онегин» П. Чайковского). Урал Опера Балет.
Номинация «Состав»:
- «Пиковая дама» П. Чайковсковского. Театр оперы и балета Республики Коми;
- «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ);
- «Игроки» Д. Шостаковича. Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;
- «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка. Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина;
- «Евгений Онегин» П. Чайковского. Башкирский государственный театр оперы и балета;
- «Евгений Онегин» П. Чайковского. Урал Опера Балет;
- «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»;
- «Аида» Дж. Верди. Московский музыкальный театр «Геликон-опера»;
- «Робинзон Крузо» Ж. Оффенбаха. Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
- «Риголетто» Дж. Верди. Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
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