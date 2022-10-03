Дом Радио объявил концертную программу на текущую неделю. «Музыка для 18 музыкантов» Стива Райха и марафон «Хорошо темперированного клавира» Баха — рассказываем подробнее.
Ровно 300 лет назад, в 1722 году, Иоганн Себастьян Бах закончил первый том «Хорошо темперированного клавира». Составленный «для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таковом учении уже преуспел», сборник прелюдий и фуг был задуман как «путеводитель по тональностям», дающий опыт свободного обращения со всеми 12 мажорами и 12 минорами, в том числе почти или совсем не употреблявшимися в те времена. Это стало возможным благодаря применению новых темпераций, благозвучных во всех тонах. Через 22 года к первому тому добавился второй. Обстоятельный труд со временем стал «музыкальной Библией» всех музыкантов, воспитавшей целые поколения исполнителей и композиторов.
7 октября Дом Радио и Факультет исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории представят фестиваль-марафон, в котором прозвучат все 48 прелюдий и фуг из обоих томов «Хорошо темперированного клавира». «Чтобы продемонстрировать богатую палитру прочтений этого цикла, признанные мастера клавирного искусства привлекут весь спектр клавишных инструментов — от клавесина до современного рояля», — говорят в Доме Радио. В исполнении примут участие Михаил Дубов, Александра Коренева, Анастасия Антонова, Ольга Мартынова, Дарья Борковская, Алексей Шевченко, Иван Соколов, Михаил Турпанов и Мария Успенская.
«Музыку для 18 музыкантов» — произведение одного из изобретателей минимализма Стива Райха — в Доме Радио солисты хора и оркестра musicAeterna исполнят совместно с приглашенными инструменталистами — в том числе пианистами Полиной Осетинской и Михаилом Турпановым, а также перкуссионистами из Moscow Percussion Ensemble и PercaRUS Duo, которые участвовали в исполнении иконического минималистского опуса в зале «Зарядье» летом 2022 года.
«Объективированный мир Стива Райха, будучи создан здесь и сейчас восемнадцатью инструментами и голосами, на 70 минут поселил в зале «Зарядье» чистоту и целомудрие. Казалось, что где-то на свете и сейчас существует всемирная деревня, в которой нет причин для зависти и зла, а человечество являет собой такую же ее часть, как воздух, звезды и морские приливы», — писал критик Петр Поспелов.
В Доме Радио опыт по подключению к объективному порядку вещей, заведенному природой, будет проведен два вечера подряд — 8 и 9 октября.
О «Музыке для 18 музыкантов»:
Имя Стива Райха – одного из изобретателей минимализма – знают все. Его сочинения в живом звучании слышали немногие: слишком требовательна к исполнителям его, казалось бы, столь просто организованная музыка. Бесконечное повторение коротких ритмических и мелодических паттернов, неизменный метр, отступить от которого смерти подобно, абсолютная безличность, в которой нет места эмоциям и драматической экспрессии – всё это не то, чем славится русская исполнительская традиция. В одном из центральных опусов Райха, в написанной в 1974 – 1976 годах «Музыке для 18 музыкантов» эти стилевые особенности возведены в десятичную степень: маримбы, ксилофоны, вибрафон, четыре рояля, бас-кларнеты, скрипка и виолончель, четыре женских голоса должны дышать как один человек, держать единый темп и пульс на протяжении часа, забывать о себе ради общего – праздничного, светлого и духоподъемного звукового потока, который Дэвид Боуи называл «балийским гамеланом под маской минимализма».
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