Ровно 300 лет назад, в 1722 году, Иоганн Себастьян Бах закончил первый том «Хорошо темперированного клавира». Составленный «для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таковом учении уже преуспел», сборник прелюдий и фуг был задуман как «путеводитель по тональностям», дающий опыт свободного обращения со всеми 12 мажорами и 12 минорами, в том числе почти или совсем не употреблявшимися в те времена. Это стало возможным благодаря применению новых темпераций, благозвучных во всех тонах. Через 22 года к первому тому добавился второй. Обстоятельный труд со временем стал «музыкальной Библией» всех музыкантов, воспитавшей целые поколения исполнителей и композиторов.

7 октября Дом Радио и Факультет исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории представят фестиваль-марафон, в котором прозвучат все 48 прелюдий и фуг из обоих томов «Хорошо темперированного клавира». «Чтобы продемонстрировать богатую палитру прочтений этого цикла, признанные мастера клавирного искусства привлекут весь спектр клавишных инструментов — от клавесина до современного рояля», — говорят в Доме Радио. В исполнении примут участие Михаил Дубов, Александра Коренева, Анастасия Антонова, Ольга Мартынова, Дарья Борковская, Алексей Шевченко, Иван Соколов, Михаил Турпанов и Мария Успенская.