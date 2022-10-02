Роскомнадзор заблокировал онлайн-платформу SoundCloud

Основанием для внесения сайта в реестр стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым несанкционированным беспорядкам и участию в массовых акциях, осуществлению экстремистской деятельности, а также к «фейкам».

В Роскомнадзоре добавили, что причиной для ограничения стали обнаруженные на сайте «материалы, содержащие недостоверную информацию относительно сущности» «спецоперации» на территории Украины, а также ее форме, способах ведения боевых действий и так далее, пишет «Интерфакс»

Отмечается, что сайт SoundCloud использует сетевой протокол https, поэтому при блокировке одной страницы весь сайт стриминга может перестать быть доступным. А издание Podcasts.ru сообщает, что мобильное приложение сервиса еще работает.