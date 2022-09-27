Скончался певец Борис Моисеев

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. После окончания школы уехал в Минск, где поступил в Минское хореографическое училище. Учился у балерины Нины Млодзинской. Окончил училище как классический танцовщик. Работал в Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком.

В 1970-х годах Моисеев стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тримитас». Позже организовал танцевальное трио «Экспрессия», которое было замечено Аллой Пугачевой — певица пригласила коллектив работать в своем шоу. В 1987 году трио вышло из труппы Пугачевой и начало сольную карьеру.

Дебютный альбом Моисеева в качестве певца «Дитя порока» вышел в 1996 году, всего дискография артиста насчитывает 11 пластинок. Также Моисеев появлялся в кино, снявшись в 16 фильмах — в том числе в «Дневном дозоре».

Борис Моисеев был удостоен звания Заслуженного артиста России, пяти Золотых граммофонов и трех национальных музыкальных премий «Овация».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Бориса Моисеева.