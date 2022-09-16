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Советская фантастика, мифология и «терпкий флер 2007-го» на новом альбоме Jane Air «Миелофон»

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Петербургская группа Jane Air выпустила новый, восьмой по счету полноформатный альбом «Миелофон». Советская фантастика, мифология и «терпкий флер 2007-го» — послушайте прямо сейчас!

Основной концепт восьмого полноформатного альбома Jane Air выдержан в стиле альтернативного рока, уходя на поворотах в гранж и пост-панк, задевая «мятым крылом болида» экспериментальную электронику. К каждому треку музыканты находили индивидуальный подход — так, барабаны на каждую из композиций альбома писались в разных студиях Петербурга.

По словам солиста группы Антона Лиссова, открывающая пластинку «Чиркаем спичками» — композиция о любви «с терпким флером 2007 года», трек «16 тонн» в стиле ретро-импрессионизма 80-х — «печальная зарисовка из клубной московской жизни», а заглавная песня нового альбома «Миелофон» — «с налетом гранжа, космической пыли и социофобии».

Этой осенью, после презентации в петербургском клубе «Космонавт» 2 октября, Jane Air отправятся в тур в поддержку нового альбома. Вживую исполнят не только «Миелофон», но и другие треки — в том числе главный хит двадцатилетия JUNK, залетевший в этом году в саундтрек сериала «The Boys».

Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями Jane Air
Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями Jane Air
Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями Jane Air
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