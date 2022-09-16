Советская фантастика, мифология и «терпкий флер 2007-го» на новом альбоме Jane Air «Миелофон»

Основной концепт восьмого полноформатного альбома Jane Air выдержан в стиле альтернативного рока, уходя на поворотах в гранж и пост-панк, задевая «мятым крылом болида» экспериментальную электронику. К каждому треку музыканты находили индивидуальный подход — так, барабаны на каждую из композиций альбома писались в разных студиях Петербурга.

По словам солиста группы Антона Лиссова, открывающая пластинку «Чиркаем спичками» — композиция о любви «с терпким флером 2007 года», трек «16 тонн» в стиле ретро-импрессионизма 80-х — «печальная зарисовка из клубной московской жизни», а заглавная песня нового альбома «Миелофон» — «с налетом гранжа, космической пыли и социофобии».