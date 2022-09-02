Михаил Шуфутинский и Егор Крид готовятся перевернуть календарь в новой версии песни «3-е сентября»

Михаил Шуфутинский

О совместном треке с Егором Кридом:

Песня Игоря Крутого «Третье сентября» на стихи Игоря Николаева является знаковой и значимой в моем творчестве. Талантливый и энергичный Егор Крид предложил мне выпустить дуэтный ремейк и видеоклип на эту песню. Идея мне понравилась. Я всегда с радостью и интересом откликаюсь на творческие предложения, мне импонируют музыкальные эксперименты, импровизации. Энтузиазм Егора Крида, его музыкальный талант и увлеченность убедили меня, и вот сегодня работа над проектом завершена. Я очень рад, что эта атмосферная музыкальная история получила такое оригинальное продолжение. Работа в тандеме с Егором оказалась очень приятной и полезной. Надеюсь, что наш дуэт придется по вкусу слушателям всех возрастов. Одно «Третье сентября» хорошо, а два — еще лучше!