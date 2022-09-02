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Михаил Шуфутинский и Егор Крид готовятся перевернуть календарь в новой версии песни «3-е сентября»

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«Ведь было все у нас с тобой второго сентября». Да, нам тоже хотелось остановить течение времени: в преддверии 3 сентября, ставшего одним из главных календарных дней, Михаил Шуфутинский переосмыслил свой одноименный хит при участии Егора Крида, который читает куплеты в новой версии. Без паники, припев на месте — послушайте прямо сейчас!

В клипе на переосмысленную песню «3-е сентября» Крид подобно Шуфутинскому в 1994-ом, рассказывает свою историю любви, которая закончилась третьего сентября. Начиная со сцены в гробу, которая почти кадр-в-кадр напоминает клип на трек Self Care рэпера Мака Миллера, герой Крида отправляется на спасение своей любви. Его возлюбленная оказывается дочерью героя Шуфутинского — криминального авторитета, который также вспоминает свое «второе сентября».

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Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями артистов

Специально для сингла Шуфутинский перезаписал припев из своего хита, исполнив ставшие легендарными строчки под мелодичный бит с элементами шансона.

Михаил Шуфутинский

О совместном треке с Егором Кридом:

Песня Игоря Крутого «Третье сентября» на стихи Игоря Николаева является знаковой и значимой в моем творчестве. Талантливый и энергичный Егор Крид предложил мне выпустить дуэтный ремейк и видеоклип на эту песню. Идея мне понравилась. Я всегда с радостью и интересом откликаюсь на творческие предложения, мне импонируют музыкальные эксперименты, импровизации. Энтузиазм Егора Крида, его музыкальный талант и увлеченность убедили меня, и вот сегодня работа над проектом завершена. Я очень рад, что эта атмосферная музыкальная история получила такое оригинальное продолжение. Работа в тандеме с Егором оказалась очень приятной и полезной. Надеюсь, что наш дуэт придется по вкусу слушателям всех возрастов. Одно «Третье сентября» хорошо, а два — еще лучше!

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