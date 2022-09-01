В моем понимании джаз никогда не переставал быть великим. Но была эпоха, когда джаз был мейнстримом, попсой своего времени, играл из каждого тапка. Да и сейчас случаются проникновения на эту территорию. Можно вспомнить Thunderbird’а и его сотрудничество с Кендриком Ламаром. Мы верим в то, что интерес у публики достаточно велик, и в то, что сможем собрать на нашем первом выступлении достаточно людей.

Так вышло, что с нашим дуэтом мы играли только на студии. Время пришло, мы хотим показаться на людях. Однако непросто устроить что-то по уровню организации, как у московского фестиваля «Боль», на котором мы должны были играть этим летом. Мы обязательно сделаем наш первый лайв, и он будет great.

Будущее и настоящее джаза самое замечательное. Можно было бы сказать, что он, как дорогое вино, но вино-то дорогое, а джаз доступен абсолютно всем: его можно распробовать где угодно. Не могу сказать, что он создается для определенного круга людей. Скорее этот круг сам себя определяет. Никто не запрещает слушать джаз. Никто не помешает вам быть клевым.