Петербургский джазовый дуэт гитариста Алексея Орлова и саксофониста Виктора Архарова выпустил новый альбом Russian Fjords. Медитативный северный джаз и долгие темные ночи северных широт, облаченные в дарк-звучание — послушайте прямо сейчас!
Russian Fjords — третий номерной альбом Алексея Орлова и Виктора Архарова. Музыканты играют северный джаз, отличающийся своей медитативностью, а долгие темные ночи северных широт находят свое отражение в дарк-джазовом звучании пластинки. Морской залив со скалистыми берегами в названии альбома запечатлевает любовь исполнителей к скандинавскому джазу и одновременно рассуждает над тем, что такое «русские Фьорды»: не столько в плане географии, сколько в эстетике и в плоскости культуры.
Стилистически музыка дуэта представляет медитативный европейский джаз, нордическую холодную северную музыку, дарк-джаз и нуар-джаз, где также может встретиться музицирование в духе современной академической музыки и даже необарокко.
Специально для «Собака.ru» музыканты рассказали о том, каким получились «русские Фьорды». А еще о настоящем и будущем джаза.
Виктор Архаров
Виктор Архаров, саксофон:
Понятие джаза сейчас настолько широко, что охватывает сотни музыкальных стилей. У каждого в плейлисте есть несколько треков, которые прямо или косвенно относятся к этому музыкальному направлению. Поэтому я считаю, что джаз был, есть и будет во всех своих проявлениях музыкой востребованной и массовой. Наш новый альбом получился весьма разнообразным.
Альбом не акцентируется на нашей с вами действительности, а скорее приглашает в некое путешествие, на что намекает первая композиция Overseas [«За морями»] — тут и цыганские страсти, и странствия Дон Кихота в знойной Испании, и русские Фьорды, и композиция, посвященная американскому композитору и пианисту Телониусу Монку, и новогодний вечер дома у камина. Записали его на одном дыхании, почти все композиции с первого дубля. Работать было легко. Нам самим было очень увлекательно совершить это небольшое музыкальное путешествие.
Алексей Орлов
Алексей Орлов, гитара:
В моем понимании джаз никогда не переставал быть великим. Но была эпоха, когда джаз был мейнстримом, попсой своего времени, играл из каждого тапка. Да и сейчас случаются проникновения на эту территорию. Можно вспомнить Thunderbird’а и его сотрудничество с Кендриком Ламаром. Мы верим в то, что интерес у публики достаточно велик, и в то, что сможем собрать на нашем первом выступлении достаточно людей.
Так вышло, что с нашим дуэтом мы играли только на студии. Время пришло, мы хотим показаться на людях. Однако непросто устроить что-то по уровню организации, как у московского фестиваля «Боль», на котором мы должны были играть этим летом. Мы обязательно сделаем наш первый лайв, и он будет great.
Будущее и настоящее джаза самое замечательное. Можно было бы сказать, что он, как дорогое вино, но вино-то дорогое, а джаз доступен абсолютно всем: его можно распробовать где угодно. Не могу сказать, что он создается для определенного круга людей. Скорее этот круг сам себя определяет. Никто не запрещает слушать джаз. Никто не помешает вам быть клевым.
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