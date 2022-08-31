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Музыка

Французский виниловый сборник панк-рока с участием «Гражданской обороны» (редчайший!) выставят на аукцион «Литфонда»

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Аукционный дом «Литфонд» проведет торги раритетов музыкального андеграунда. В числе топовых лотов — редчайший французский виниловый сборник панк-рока с участием «Гражданской обороны» 1990 года.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Французский виниловый сборник панк-рока с участием «Гражданской обороны» 1990 года

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», виниловый сборник представляет собой самиздатовский буклет с пластинкой, среди композиций на которой также записана песня «Кто сильнее, тот и прав» из альбома «Так закалялась сталь» 1988 года «Гражданской обороны». Тираж сборника составил всего 500 экземпляров, поэтому «высока вероятность того, что выставленный на торги — единственный экземпляр на территории России и Восточной Европы», считают в аукционном доме. Стартовая цена лота — 32 тысячи рублей.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Кассета с записью неизвестного интервью Егора Летова, 1996 год

Еще один лот — кассета необнародованного интервью Егора Летова. В 1996 году музыкант предоставил его для написания книги «100 магнитоальбомов советского рока». В числе тем интервью — искусство и гражданская позиция Летова. Откровенно поделился в том интервью он и своей гражданской позицией: «Почему, допустим, я политикой занимаюсь? Потому что дело в том, что наша страна создала новое движение, новую религию — коммунизм. Немного неудачно, но ничего, сто раз проиграешь, один раз победишь…», — говорил в интервью музыкант. Стартовая цена лота — 48 тысяч рублей.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Первая копия дебютного альбома на магнитофонной катушке "Прыг Скок", 1990 год 

Еще один уникальный лот представлен дебютным студийным альбомом группы «Егор и ************» «Прыг-скок: детские песенки» 1990 года, в котором отразились различные эксперименты Летова в области психоделии, музыки и магии. На обложке музыкант изображен за колючей проволокой. Песни в сборнике имеют характерные для того периода творчества минималистичные аранжировки, наиболее существенное влияние на которые оказало творчество калифорнийской группы «Love». Лидирующая ставка за ретро-альбом составляет 30 тысяч рублей.

Торги раритетов музыкального андеграунда пройдут 3 сентября. Полный список лотов можно посмотреть здесь.

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