Французский виниловый сборник панк-рока с участием «Гражданской обороны» (редчайший!) выставят на аукцион «Литфонда»

Еще один лот — кассета необнародованного интервью Егора Летова. В 1996 году музыкант предоставил его для написания книги «100 магнитоальбомов советского рока». В числе тем интервью — искусство и гражданская позиция Летова. Откровенно поделился в том интервью он и своей гражданской позицией: «Почему, допустим, я политикой занимаюсь? Потому что дело в том, что наша страна создала новое движение, новую религию — коммунизм. Немного неудачно, но ничего, сто раз проиграешь, один раз победишь…», — говорил в интервью музыкант. Стартовая цена лота — 48 тысяч рублей.