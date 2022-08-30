Чем россияне заменили Spotify и другие ушедшие стриминги? Выяснили аналитики

По данным исследовательской группой Kantar, которые приводит «Коммерсантъ», к августу 2022 года 14% пользователей ушедших из России иностранных музыкальных стримингов перешли на пиратские ресурсы. Таким образом общая доля пользователей, предпочитающих слушать музыку нелегально выросла с 6,2% в январе-феврале до 9,8% к концу лета. Доля легально слушающих музыку таким образом снизилась с 83% до 78%.

Весной 2022 года приостановили свою работу в России музыкальные стриминги Spotify, Apple Music и YouTube Music. Основная часть их аудитории перешла на российские аналоги: 83% бывших подписчиков Apple Music, 71% подписчиков YouTube Music и 65% клиентов Spotify выбрали «Яндекс Музыку». На втором месте по популярности «VK Музыка», на третьем — МТС Music, на четвертом — «Звук».

Управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов полагает, что переходу на пиратские сервисы более подвержены люди в возрасте от 30 лет и старше. Они, считает эксперт, «привыкли слушать музыку не плейлистами, а альбомами и отдельными треками, которые они могут скачать у пиратов в формате mp3». «Для этой же аудитории наиболее болезненной оказалась потеря иностранных новинок — их музыкальный вкус уже устоялся, и для них более критично не увидеть в сервисе новых песен, например, Rammstein или Мадонны», — объяснил Коннов.

Более молодая аудитория, по его мнению, переключилась на российские сервисы и не испытывает затруднений ввиду выработанной привычки к технологиям, в том числе рекомендациям: «Пользователь музыкального стриминга, который его действительно распробовал, остается, а пиратам создавать такие технические решения не по карману».