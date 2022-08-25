Клуб MOD на канале Грибоедова закрывается и устраивает последний фестиваль — с группами «Психея», «Он Юн» и Ploho

О том, что клуб MOD завершает 12-летнюю историю «кутежа и угара» на канале Грибоедова, стало известно в середине августа. Последними мероприятиями MOD в привычной локации станут фестиваль «Последняя суббота» при участии групп «Психея», «Он Юн», «ПОРТ (812)», Ploho и других — он пройдет 27 августа за donation, — а также концерт группы «Последние танки в Париже» 28 августа.

О том, куда и когда клуб MOD переедет в новую локацию, пока не сообщается, однако петербуржцы комментируют: «Удачи вам на новом месте и стать еще лучше, чем были на этой площадке». Другие в комментариях сообщества признаются: «Грустно, место-то уже легендарное».

История клуба MOD началась в середине 2000-х. Изначально место носило название Modernist, но позже от слова осталось лишь сокращение. В 2007 году TimeOut так описал заведение: «Мод» — краеугольный камень броуновского рок-клубного движения. Люди постоянно приходят и уходят, но здесь всем всегда хорошо». Летом 2010 года клуб MOD вновь открылся в обновленном формате — с террасой и большим залом.