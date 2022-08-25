Клип на песню Lock&Key сняла американская артистка Тринити Вигорски, известная как Eartheater — она также выступила продюсером трека вместе с Сэмюэлем Берджессом и Харой Кири. В видео Лурдес прогуливается с собакой, проводит время на кладбище с молодым человеком, а после оказывается на берегу океана — выходящая из замка в виде сердца, как из раковины, и облаченная в сети, как рыба. В тексте трека певица рассказывает о привязанности к человеку, чью фотографию хранит в медальоне, и признается, что «мечется и рвется», нуждаясь в свежем бризе, способном унести ее прочь.

Лурдес — первая дочь Мадонны, которую певица родила в 1996 году. Отцом Лолы стал тренер по фитнесу и начинающий актер кубинского происхождения Карлос Леон. В возрасте 13 лет Лурдес запустила свою линию одежды и обуви для тинейджеров под названием Material Girl — в честь одной из самых популярных песен своей матери. Позже девушка закончила Школу изобразительных и музыкальных искусств имени Фьорелло Ла Гуардии, известную своими выпускниками, в числе которых Аль Пачино, Лайза Минелли и Дженнифер Энистон.