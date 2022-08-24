Тося Чайкина, OQJAV, «Буерак», ZOLOTO и другие выступят на фестивале «Ленинградские мосты»

В первый уикенд сентября в Петербурге пройдет фестиваль «Ленинградские мосты». В седьмой раз он вновь развернет уже традиционные концертные площадки на Банковском, Итальянском, Мало-Конюшенном мостах, а также новой локации для фестиваля — во «Дворе Гостинки». Рассказываем о программе.
В рамках «Ленинградских мостов» в этом году выступят Тося Чайкина, ВИА «Пролетарское танго», «Андреграунд», Alpin, танцевальный инди-проект из Петербурга Bresden, трио OQJAV, певица васса, ZOLOTO, Shoo, группа «Буерак» и другие — всего в лайн-апе фестиваля более 30 сольных исполнителей и коллективов. Полный список артистов будет опубликован на сайте фестиваля в ближайшую неделю.
В этом году программа фестиваля включает станет инклюзивной — благодаря проектам, реализованным совместно с благотворительными фондами. Так, 4 августа оркестр «Антон тут рядом» выступит вместе с тенором Мариинского театра Игорем Барбаковым, а сурдопереводчик музея «В тишине» на концерте 4 сентября переведет песни группы ВИА «Пролетарское танго» на жестовый язык.
Кроме того, у «Ленинградских мостов» появится собственный инклюзивный мерч, созданный в коллаборации с мастерскими «Простые вещи». Его разработали мастера-иллюстраторы фонда на основе ассоциаций, слогана, лого и фирменного стиля фестиваля: получились милые и наивные картинки, которые перенесли на футболки, шопперы, стикеры.
В рамках «Ленинградских мостов» в Музее мостов Санкт-Петербурга откроется выставка «Какая разница какой мост». В экспозиции представлены рисунки несуществующих мостов, созданные детьми с особенностями развития из центра развития ребенка «Какая разница». Один из участников, 17-летний автор работ, представленных на выставке, самостоятельно придумал экскурсию и проведет ее в день открытия.
Еще одна коллаборация фестиваля — с проектом «Это знак Mag». Три билборда появятся на Синем, Банковском и Эрмитажном мосту. Ищите надписи: «Если у тебя есть человек, который делится с тобой музыкальными находками, ты не имеешь права считать себя одиноким», «Пригласи ее в Питер, она будет счастлива», а также «Мой плэйлист может рассказать обо мне больше, чем я сам».
Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге со 2 по 4 сентября. Вход на Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный мосты бесплатный, для посещения Гостиного двора, где 4 сентября пройдут несколько концертов, потребуется билет. Как говорят организаторы, это «новый опыт для фестиваля»: вырученные средства пойдут на дальнейшее развитие проекта. Подробности программы можно посмотреть здесь.
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