Тося Чайкина, OQJAV, «Буерак», ZOLOTO и другие выступят на фестивале «Ленинградские мосты»

В рамках «Ленинградских мостов» в этом году выступят Тося Чайкина, ВИА «Пролетарское танго», «Андреграунд», Alpin, танцевальный инди-проект из Петербурга Bresden, трио OQJAV, певица васса, ZOLOTO, Shoo, группа «Буерак» и другие — всего в лайн-апе фестиваля более 30 сольных исполнителей и коллективов. Полный список артистов будет опубликован на сайте фестиваля в ближайшую неделю.

В этом году программа фестиваля включает станет инклюзивной — благодаря проектам, реализованным совместно с благотворительными фондами. Так, 4 августа оркестр «Антон тут рядом» выступит вместе с тенором Мариинского театра Игорем Барбаковым, а сурдопереводчик музея «В тишине» на концерте 4 сентября переведет песни группы ВИА «Пролетарское танго» на жестовый язык.

Кроме того, у «Ленинградских мостов» появится собственный инклюзивный мерч, созданный в коллаборации с мастерскими «Простые вещи». Его разработали мастера-иллюстраторы фонда на основе ассоциаций, слогана, лого и фирменного стиля фестиваля: получились милые и наивные картинки, которые перенесли на футболки, шопперы, стикеры.