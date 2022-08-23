VK займется цифровой дистрибуцией музыки на стриминговые платформы

Цифровой дистрибуцией музыки на стриминговые платформы VK займется на базе компании United Media Agency (UMA), которая сейчас работает как моноагрегатор и доставляет контент лишь на платформу «VK Музыки». Планируется, что в рамках проекта новая музыка будет появляться также на других стримингах — российских «Яндекс.Музыке» и «Звуке», а в дальнейшем и зарубежных YouTube Music, Spotify, Apple Music и Amazone. Кроме того, VK уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. Объем инвестиций не уточняется, однако известно, что компания расширяет команду, в том числе музыкальную редакцию.

«У нас есть конкурентное преимущество, потому что мы огромная IT-компания, что делает инфраструктуру более устойчивой к нагрузкам. […] Мы будем предлагать потенциальным клиентам что-то более интересное, в том числе за счет оптимизации расходов на инфраструктуру», — приводит «Коммерсантъ» слова директора музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николая Дуксина.

Как считает глава ONErpm Eastern Europe Надежда Бойчевски, сегмент музыкальных издательств на сегодняшний день останется высококонкурентным: цифровые дистрибуторы «соперничают объемами каталогов, их качеством и услугами для партнеров, охватом территорий». VK, по ее мнению, обладает «достаточной экспертизой и пониманием», чтобы работать в сегменте.

Однако ряд экспертов, в свою очередь, выражаю сомнения по поводу нового начинания компании. «Во-первых, не совсем понятно, как компания планирует доставлять артистов, например, на «Яндекс.Музыку», у которой прямые контракты со всеми крупными правообладателями, во-вторых, в текущих условиях для артистов важно присутствие на YouTube Music, Spotify, Apple Music и Amazone, которые работают в ряде стран, где высок спрос на русскую музыку, например, в Израиле», — говорит источник издания на рынке. Другой источник отмечает необходимость сотрудничества с партнером-нерезидентом — это требуется для выхода контента на зарубежные платформы.