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Борис Гребенщиков запустил краудфандинговую компанию на новый альбом «Аквариума»

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Борис Гребенщиков запустил сбор средств на завершение нового альбома «Аквариума» «Дом Всех Святых». Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Валентина Корабельникова, Евгения Басырова

Лидер группы «Аквариум» отметил, что средства нужны на «заключительные миксы и финальный мастеринг».

«Поскольку пластинка готовится уже больше двух лет, то некоторые песни имеют по несколько десятков миксов, но нам важно добиться, чтобы это был "Аквариум" в чистом виде. Даже когда мы находимся в разных точках земного шара, работа идет виртуально, а в каждой песне будет кто‑нибудь из дорогих гостей: наши замечательные грузинские друзья, группа "Мгзавреби"; король укулеле Джо Браун; отцы-создатели музыки рэгги Слай и Робби (Sly & Robbie); наш старый приятель, любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс (Leo Abrahams); шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон (Jarlath Henderson) — и это далеко не весь список», — заявили музыканты.

Планируется, что новый альбом «Дом Всех Святых» будет готов к сентябрю 2022 года — перед большим осенним туром «БГ+». Перевести пожертвование можно на сайте Indiegogo.

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Борис Гребенщиков

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