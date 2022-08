Хадн Дадн, Subway Porno и Деревянные киты: в Петербурге пройдет трехдневный фестиваль независимой музыки «саммер мьюзик викенд»

За три дня гости фестиваля услышат резидентов, которые играют в разных стилях: от дрим-попа и шугейза до эмо-панка и пост-панка, от синти-попа и фолка до рэпкора и математического шугар-попа. В лайнапе — Хадн Дадн, Дом Прекрасных Аугостов, Жарок, Subway Porno, Деревянные киты и Космос.

За организацию ивента отвечают петербургский независимый лейбл «цк» и московский «давай без глупостей». Особое внимание они уделят декорациям, фоновой музыке и свету. В своей работе организаторы видят множество соприкосновений с работой театра, где все направлено на полное погружение в происходящее и достижение максимального коннекта выступающих и слушателей.

«Мы помогаем людям встретиться с музыкой, а музыке — с людьми, − убеждают организаторы, − язык, на котором мы общаемся со слушателями максимально простой и понятный, как будто друг написал тебе сообщение в Телеграм. Мы уверены: пытаясь повысить свою значимость серьезным тоном ты не получишь искренней заинтересованности. Нужно быть честным и общаться на равных и делать ставку на что-то действительно важное, такое, как атмосфера и погружение»

На фестивале сыграют резиденты лейблов: от «цк» выступят конъюнктура, Юра Аристов, сизрс, tired up, my friends are beautiful и whimpers, а от «давай без глупостей» — Defleur, Arziani, нет, Автобус на Чеховской, вайткапс.

Фестиваль музыки «саммер мьюзик викенд» пройдет с 26 по 28 августа в Петербурге в клубе Lastochka на Транспортном переулке, 10А. Билеты на ивент можно купить здесь.