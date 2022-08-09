Во дворе Новой сцены Александринского театра открывается концертная площадка. Там выступят группа «Сансара» и Найк Борзов

Новая сцена экспериментирует с разными форматами, и не раз самые неожиданные локации театра принимали зрителей. Перформансы, концерты, кинопоказы проходили в Фойе, на лестницах, на крыше и даже в лифте. Двор Новой сцены также становился местом для разовых художественных акций: поэтических и танцевальных перформансов, событий фестиваля экспериментальной музыки и саунд-арта «Темные звуки в белые ночи».

«Во дворе Новой сцены есть клумба, которая сделана в виде небольшого амфитеатра. Летом мы с коллегами там частенько болтаем и пьем кофе, сидя на солнышке, почти как в зрительном зале. Так что наше решение сделать небольшую pop up концертную площадку продиктовано не только концепцией Новой сцены, но и тем, что у нас классный двор. С одной стороны — проходной, а с другой — укромный», рассказал генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич.

Организаторы музыкального проекта «По дворам» признаются, что хотели сделать один из символов города — петербургские дворы — местом силы, провести серию концертов в самых интересных и знаковых дворах города.

В предстоящие выходные, 13 и 14 августа, во дворе Новой сцены Александринского театра на набережной Фонтанки, 49А выступят «главные уральские романтики» — группа «Сансара» и Найк Борзов с летним концертом «Воздушная акустика». Начало концертов в 20:00.