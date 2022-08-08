Юрий Башмет, Константин Хабенский и другие артисты примут участие в концерте 80-летия исполнения Ленинградской симфонии Шостаковича

Симфонию №7 Шостаковича исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В концерте также поучаствуют российские актеры: Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко. Юрий Башмет выступает общим художественным руководителем проекта, а срежиссирует концерт Виктор Крамер. Также выступление будет сопровождаться световым и визуальным шоу.

«На концерт в качестве почетных гостей будут приглашены уже немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. А также приглашаются все жители Петербурга», — сообщили организаторы.

«Ленинградская симфония на берегах Невы» пройдет 9 августа на стрелке Васильевского острова. Вход на площадь — свободный. Начало — в 21:30, на время концерта и на время его репетиции (накануне концерта, 8 августа в 21.00) будет разведен Дворцовый мост. Те, кто не успеет попасть на выступление вживую, будут вести прямую трансляцию на телеканалах «Россия – 1» и «Россия Культура».