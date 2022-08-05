В Эрмитаже пройдут сольные выступления Лоренцо Баньяти и Джана Сарача в рамках проекта «Пианиссимо»

В Государственном Эрмитаже пройдут сольные концерты пианистов Лоренцо Баньяти и Джана Сарача. Выступления состоятся в рамках цикла «Пианиссимо».
Лоренцо Баньяти
Лоренцо Баньяти родился в Милане в 1998 году в семье музыкантов. Он начал брать уроки фортепиано в 4 года, в 7 лет поступил в венецианскую Консерваторию имени Бенедетто Марчелло и в том же году он свое первое выступление. В 14 лет дебютировал в Театре Малибран, играя с оркестром «Ла Фениче». В последние годы он выиграл первую премию в международном конкурсе имени Антона Рубинштейна в Дюссельдорфе и первую премию в международном конкурсе «American Protégé International Piano and String Competition», что дало ему возможность выступить в Карнеги Холл в Нью-Йорке.
Баньяти занял первое место во международных конкурсах, в том числе «ХXIII Giulio Rospigliosi National Piano Competition», «III International Livorno Piano Competition», «IX Città di Piove di Sacco National Competition», «XXVII Città di Moncalieri International Competition», «IX Jan Langosz International Competition», «Città di San Donà di Piave International Competition».
В программе концерта, который состоится 22 августа в Государственном Эрмитаже, Лоренцо Баньяти исполнит произведения «Долина Обермана» и «Фонтаны Виллы д’Эсте» Ференца Листа, «Игра воды», «Лодка в океане» и «Ундина» Мориса Равеля, а также сонату №2 ре минор Сергея Прокофьева.
Джан Сарач
Джан Сарач в Эрмитаже 29 августа. Джан Сарач. Он окончил Государственную консерваторию Стамбульского университета, с 2013 по 2022 год учился у Фульи Тезер по классу фортепиано. В настоящее время учится в классе Мелины Куюмджу в Государственной консерватории Стамбульского университета. Сарач выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, концертном зале Джемаля Решит Рея в Стамбуле, Брюссельском центре изящных искусств и многих других. В Эрмитаже пианист исполнит произведения Людвига ван Бетховена, Феликса Мендельсона-Бартольди, Петра Ильича Чайковского и Фридерика Шопена.
«Пианиссимо» был создан как серия фортепианных вечеров. Проект преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах — исторических, но далеких от традиционных филармонических и концертных залов, таких, где обычно не услышишь музыку. Фортепианные вечера «Пианиссимо» регулярно проходят в Государственном Эрмитаже. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Фото на обложке: Shutterstock.com
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