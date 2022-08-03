100 музыкантов и десятки хористов исполнят «День Бытия» Ивана Вышнеградского на фестивале-лаборатории «Человек Мира» в Суздале

Уже на этих выходных в Суздале стартует 11-я творческая лаборатория «Человек Мира» от объединения «МИРА Центр». Тема этого года — исследование человека в разных эпохах, временах и культурах, главное событие сезона — российская премьера «Дня Бытия» Ивана Вышнеградского в исполнении оркестра без дирижера.
Участниками лаборатории в этом году станут музыканты Петр Айду и Ася Соршнева, режиссеры Юрий Квятковский, Федор Елютин, Женя Громова, Денис Азаров и Дима Мышкин, а также основатель и идейный вдохновитель лаборатории «Человек Мира» — художник Андрей Попов. Вместе с другими художниками, актерами и музыкантами они приедут в Суздаль и пять дней будут придумывать масштабный перформанс, состоящий из спектаклей и музыкальных номеров. Эти представления зрители смогут увидеть 6 и 7 августа. Все спектакли, созданные в рамках лаборатории, исполняются только один раз.
Центральным событием «Человека Мира» станет российская премьера произведения Ивана Вышнеградского «День Бытия». Его исполнит Персимфанс — оркестр без дирижера, союз музыкантов, художников и исследователей, объединенных идеей исполнения симфонической музыки вне застывших форм привычного оркестра. Сто музыкантов и несколько десятков человек в хоре исполнят «День Бытия» на закате в полях Суздаля, между двумя монастырями.
Произведение «День Бытия» написано в 1916–1917 годах на собственный текст как выпускное сочинение Ивана Вышнеградского в Петроградской консерватории после пережитого им мистического духовного опыта. Это сочинение стало творческим и жизненным кредо композитора, его исповедью и opus magnum, определило весь последующий творческий путь. С годами трепетное отношение Вышнеградского к своему детищу все более возрастало: «Я есть «День Бытия», и «День Бытия» есть я. Это равным образом относится ко всему человечеству. Такая идентификация всего со всем, переживаемая непосредственно, идентична смыслу космического сознания».
«Формат Лаборатории предполагает, что множество художников, актеров, музыкантов, режиссеров и других творческих людей съезжаются и 5 дней придумывают несколько спектаклей, музыкальных номеров, перформансов и театрализованных представлений. Никто точно не знает, что получится в конце. Есть только изначальная идея. Каждую лабораторию случается чудо. В прошлом году мы исследовали феномен свадьбы и за 5 дней подготовили грандиозный 24-часовой спектакль из 10 перформансов», — рассказывают о фестивале организаторы.
Лаборатория-фестиваль «Человек Мира» пройдет 6 и 7 августа в Суздале. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
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