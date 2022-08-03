100 музыкантов и десятки хористов исполнят «День Бытия» Ивана Вышнеградского на фестивале-лаборатории «Человек Мира» в Суздале

Произведение «День Бытия» написано в 1916–1917 годах на собственный текст как выпускное сочинение Ивана Вышнеградского в Петроградской консерватории после пережитого им мистического духовного опыта. Это сочинение стало творческим и жизненным кредо композитора, его исповедью и opus magnum, определило весь последующий творческий путь. С годами трепетное отношение Вышнеградского к своему детищу все более возрастало: «Я есть «День Бытия», и «День Бытия» есть я. Это равным образом относится ко всему человечеству. Такая идентификация всего со всем, переживаемая непосредственно, идентична смыслу космического сознания».

«Формат Лаборатории предполагает, что множество художников, актеров, музыкантов, режиссеров и других творческих людей съезжаются и 5 дней придумывают несколько спектаклей, музыкальных номеров, перформансов и театрализованных представлений. Никто точно не знает, что получится в конце. Есть только изначальная идея. Каждую лабораторию случается чудо. В прошлом году мы исследовали феномен свадьбы и за 5 дней подготовили грандиозный 24-часовой спектакль из 10 перформансов», — рассказывают о фестивале организаторы.

Лаборатория-фестиваль «Человек Мира» пройдет 6 и 7 августа в Суздале. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.