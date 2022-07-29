Группа «Тату» объявила о воссоединении, чтобы дать концерт в Минске

Как сообщили певицы в своих социальных сетях, первый концерт группы «Тату» за шесть лет состоится 3 сентября в Минске. В этот день на стадионе «Динамо» пройдет фестиваль, на котором также выступят DJ Smash, Мот, Люся Чеботина, Серега и другие.

Группа «Тату» была основана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. В 2003 году дуэт участвовал в «Евровидении», заняв на конкурсе третье место, а уже на следующий год, в 2004-ом, объявил о творческом перерыве, разорвав контракт в продюсером. В 2011 году «Тату» официально объявили о распаде, а Катина и Волкова начали сольные карьеры.

Воссоединение Катиной и Волковой в рамках проекта «Тату» происходило в исключительных случаях. Так, в частности, дуэт выступил на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также по случаю юбилея детского коллектива «Непоседы» в 2016-ом. Будет ли выступление в Минске единичным — пока не сообщается.