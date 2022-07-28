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Музыка

Этнофутуристическое электронное трио «Ankobo + Kaboo» выступит в баре «Мачты»

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Группа «Ankobo + Kaboo», отметившаяся выступлениями на Bosco Fresh Fest и Moscow Music Week, выступит в баре «Мачты». Музыканты определяют себя как этнофутуристическое трио, в чьих композициях племенные мотивы переплетаются с электроникой и классикой.

Изображение предоставлено организаторами
Изображение предоставлено организаторами

Участники «Ankobo + Kaboo» Дмитрий Бортников, Джейн Анкома и Глеб Алексеев определяют свою музыку как «этнофутуристическую электронику» и «авант-фолк». В текстах трио слышны хитро сплетенные отголоски архаичных племенных доязыковых форм, блуждающие от суахили до эсперанто и забирающиеся в русский фольклор.

Дебютный клип музыкантов на песню «Wakangenei» получил платиновые награды в нескольких номинациях премии Independent short awards в Лос-Анджелесе. Трио отметилось на московских площадках Gazgolder, Powerhouse, Leveldva, Blanc, Community и других, а также фестивалях Bosco Fresh Fest и Moscow Music Week-2021.

29 июля «Ankobo + Kaboo» дадут сольный концерт в петербургском баре «Мачты». Подробности и билеты можно найти здесь.

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