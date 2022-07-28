Группа «Ankobo + Kaboo», отметившаяся выступлениями на Bosco Fresh Fest и Moscow Music Week, выступит в баре «Мачты». Музыканты определяют себя как этнофутуристическое трио, в чьих композициях племенные мотивы переплетаются с электроникой и классикой.
Участники «Ankobo + Kaboo» Дмитрий Бортников, Джейн Анкома и Глеб Алексеев определяют свою музыку как «этнофутуристическую электронику» и «авант-фолк». В текстах трио слышны хитро сплетенные отголоски архаичных племенных доязыковых форм, блуждающие от суахили до эсперанто и забирающиеся в русский фольклор.
Дебютный клип музыкантов на песню «Wakangenei» получил платиновые награды в нескольких номинациях премии Independent short awards в Лос-Анджелесе. Трио отметилось на московских площадках Gazgolder, Powerhouse, Leveldva, Blanc, Community и других, а также фестивалях Bosco Fresh Fest и Moscow Music Week-2021.
29 июля «Ankobo + Kaboo» дадут сольный концерт в петербургском баре «Мачты». Подробности и билеты можно найти здесь.
Комментарии (0)