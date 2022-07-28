Участники «Ankobo + Kaboo» Дмитрий Бортников, Джейн Анкома и Глеб Алексеев определяют свою музыку как «этнофутуристическую электронику» и «авант-фолк». В текстах трио слышны хитро сплетенные отголоски архаичных племенных доязыковых форм, блуждающие от суахили до эсперанто и забирающиеся в русский фольклор.

Дебютный клип музыкантов на песню «Wakangenei» получил платиновые награды в нескольких номинациях премии Independent short awards в Лос-Анджелесе. Трио отметилось на московских площадках Gazgolder, Powerhouse, Leveldva, Blanc, Community и других, а также фестивалях Bosco Fresh Fest и Moscow Music Week-2021.

29 июля «Ankobo + Kaboo» дадут сольный концерт в петербургском баре «Мачты». Подробности и билеты можно найти здесь.