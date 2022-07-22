Более 80 артистов, шатры Эрмитажа и Русского музея, лекторий и «синяя дорожка»: каким будет VK Fest-2022?

Уже в эту субботу в Москве, Петербурге и Сочи стартует VK Fest. Более 80 артистов, шатры Эрмитажа и Русского музея, лекторий и (впервые!) «синяя дорожка» — рассказываем, каким будет фестиваль в этом году.
Музыка
В московском Парке Горького и Парке 300-летия Петербурга на тематических сценах выступят более 80 артистов. За два фестивальных дня на «Синей сцене» VK Fest новинки и хиты исполнят Баста, ANNA ASTI, Джарахов, Jony, Егор Крид, Ёлка, «Звери», Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, Мот, NILETTO, «Руки Вверх», SLAVA MARLOW, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters и Dabro.
На «Белой сцене» состоятся фестивальные выступления PHARAOH, OG Buda, 10AGE, алёна швец., Анет Сай, Ваня Дмитриенко, Wildways, GAYAZOV$ BROTHER$, SODA LUV, GONE.Fludd, DEAD BLONDE + GSPD, ДЕТИ RAVE, Звонкий, Зомб, Idris & Leos, Ислам Итляшев и Султан Лагучев, КлоуКома, Konfuz, MACAN, Mary Gu, PIZZA, polnalyubvi, Ramil’, Slime, SQWOZ BAB, ST, 10AGE и SHAMAN.
На «Фиолетовой сцене» фестиваля выступят 4NN4, AMCHI, A*NIK & Ignat Izotov, Антоха МC, ASAMMUELL, By Индия, VACÍO, WineSmoke, GUMA, DAASHA, Dequine, Джизус, Дорогой Дневник, ISMA, КлоуКома, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Лилая, LYRIQ, LOVANDA, Mirèle, Neverlove, Папин Олимпос, Парнишка, ПОЛ ПУНШ, CARAPACEE, Стереополина, TIHOTIHO, хмыров и ЯАVЬ.
На отдельной сцене Radio Record Stage в Петербурге можно будет послушать диджей-сеты от BYOR, Volac, ZAPRAVKA, ZeSKULLZ, Kashin & Gambino Sound Machine, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Rompasso, Swanky Tunes, Filatov & Karas и FEEL.
На Медальной площади в Олимпийском парке сочинского Сириуса выступят МакSим, DJ SMASH, Ramil' и группа ХЛЕБ. Роль ведущего на VK Fest в Сириусе возьмет на себя Стас Ярушин, в Петербурге — Дима Масленников, в Москве — Ида Галич, а ведущим прямой трансляции станет Владимир Маркони.
Блогеры
На главной сцене VK Fest также выступят герои VK Клипов — блогеры GAVRILINA, DAVA, Даня Милохин, Егор Шип, ESMI, KARA KROSS, Тима Акимов и Хабиб. Там же 24 июля будут озвучены результаты «Премии VK Клипов — 2022». Встретиться с любимыми интернет-звездами также можно в специальной зоне «Блогеры»: она будет работать и в московском Парке Горького, и в петербургском Парке 300-летия. Делать совместные фото и отвечать на вопросы будут Лиза Анохина, Лина Подлужная, Некоглай, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса и другие. Также в зоне «Блогеры» посетители фестиваля смогут оказаться на сцене вместе со своими кумирами и попробовать себя в роли самого настоящего лидера мнений.
Искусство
Участниками VK Fest-2022 станут главные музеи Петербурга. На площадке Государственного Эрмитажа в рамках фестиваля можно будет пройти абиринт-квест, который в игровой форме имитирует посещение музея, где легко потеряться в многочисленных залах среди разнообразия экспонатов. Традиционные мастер-классы от музейных сотрудников связаны с тематическими направлениями лабиринта и рассказывают об античных коллекциях и русском искусстве, дворцовых интерьерах, традициях Императорского двора и многом другом.
Особая часть программы посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого. В отдельном шатре на площадке Эрмитажа будут проходить игры и интерактивные занятия, а также развернется настоящий Аптекарский огород, созданный при поддержке Ботанического сада Петра Великого. Обо всех активностях музея в рамках фестиваля можно узнать здесь.
Свой шатер на фестивале развернет и Русский музей. Вдохновением для программы этого года послужила масштабная выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения», которая проходит в Корпусе Бенуа. Посетители познакомятся с творчеством художника и особенностями русского символизма, примут участие в мастер-классах, посвященных миру Врубеля и сказочным героям полотен русских художников. Кроме того, можно будет попробовать себя в создании значков и стикеров по мотивам работ Врубеля. Также гостей фестиваля ждут тесты и игры, а также творческая мастерская по созданию компактной книги ручной работы и участие в создании общего коллажа.
Кино
Впервые участие в VK Fest примет Киностудия имени Горького. Развлекательная площадка «Ярмарка Горького» будет расположена на территории фестиваля в Парке Горького в Москве, «Галерея Горького» — в Парке 300-летия Петербурга. В обоих городах участники фестиваля смогут написать свое имя на китайском языке и узнать его значение: активность посвящена скорому выходу в кинотеатральный прокат нового документального фильма «Переправа». А стена игрушек из 1990-х и стилизованные качели погрузят посетителей в атмосферу «Кукольника» — подросткового фантастического триллера.
Чтобы бросить монетку в памятник Чижику-Пыжику и загадать желание в дни проведения VK Fest не придется специально ехать в Петербург. В Москве на «Ярмарке Горького» установят копию знаменитой бронзовой птички в честь нового детского детектива «Чижик-Пыжик возвращается», съемки которого сейчас проходят в Петербурге. Гостей московской площадки также ждет дартс в форме карты города к релизу новогодней семейной комедии «Дядя из Чикаго». А также игровая зона с призами, посвященная возрожденному киножурналу «Хочу все знать!», и игра по золотой коллекции фильмов киностудии.
Наука
На VK Fest-2022 также будут участвовать вузы — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет ИТМО. В шатре Политеха можно будет сделать брелок с гравировкой на лазерном станке, попробовать на себе свойства ньютоновской жидкости или даже собрать небольшую машину Голдберга. А еще послушать оркестр из труб, увидеть миниатюрные модели чудес света, сыграть в «научное регби» и выиграть стикеры.
«Но Политех не был бы Политехом, если бы не дал волю творческой фантазии... искусственного интеллекта. Вас ждет не только буйство красок от робота-художника, но и возможность сразиться с роботом (под чутким руководством наставников!) в игру кульбутто и закатить шарики в нужные лунки. По дорожкам парка будет ездить беспилотник Spirit Pi и точно привлечет внимание участников VK Fest еще на подходе к шатрам Политеха. А в самом шатре робот покажет все свои возможности уже на сложной трассе. И это далеко не все сюрпризы и подарки, с которыми вы уйдете из нашего шатра», — говорят в Политехе.
В зоне науки и инноваций также откроется студия ИТМО, откуда будет вестись стрим «Бесконечная наука». В режиме нон-стоп ученые ИТМО ответят на любые научные вопросы — от развенчивания мифов до обсуждения самых смелых гипотез. Темы самые разные: физика, химия, роботы, IT, искусственный интеллект, транспорт будущего, космические путешествия, жизнь ученых и многое другое.
Помимо музыкальных выступлений и развлекательных активностей, для гостей VK Fest совместно с Российским обществом «Знание» будет организован традиционный для фестиваля лекторий, хедлайнерами которого станут Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин, Сергей Безруков, Михаил Лабковский, Сергей Гармаш и другие знаменитости. Посетителей лектория ждут дискуссии на самые разные темы с участием известных спикеров.
Впервые за всю историю на VK Fest появится «синяя дорожка»: перед началом каждого фестивального дня по ней будут проходить выступающие артисты и приглашенные звезды. Среди них ANNA ASTI, DABRO, Даня Милохин, GAYAZOV$ BROTHER$, Лолита & Коста Лакоста, Николай Басков, Ольга Бузова, Ольга Серябкина, Полина Гагарина и другие. Встречать и общаться со знаменитостями будут ведущие Алла Михеева, Илья Соболев, Ида Галич и Настя Ивлеева.
Директор музыкальных и событийных проектов VK:
Впервые за два года культовый питерский фестиваль возвращается в офлайн и пройдет единовременно в трех городах — такого масштабного музыкального фестиваля страна еще не видела. Более того, впервые VK Fest состоится в формате digital-моста: во всех городах можно будет посмотреть включения из других городов, а общая трансляция фестиваля пройдет в сообществе ВКонтакте и будет доступна из любой точки мира. VK Fest особенно любят за то, что он объединяет не только самых разных музыкантов, но и позволяет встретиться с блогерами, посмотреть на крутой косплей, послушать лекции от именитых спикеров. На каком еще фестивале приходится выбирать между PHARAOH и Николаем Дроздовым. Надеемся, что в этом году VK Fest станет не только крупнейшим open-air в России, но и местом встречи для ещё большего числа людей.
VK Fest пройдет 23 и 24 июля в московском Парке Горького, Парке 300-летия Петербурга и в сочинском Сириусе. Подробности и билеты на фестиваль в Москве и Петербурге можно посмотреть здесь, вход в Сириусе свободный.
Комментарии (0)