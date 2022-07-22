Более 80 артистов, шатры Эрмитажа и Русского музея, лекторий и «синяя дорожка»: каким будет VK Fest-2022?

Музыка

В московском Парке Горького и Парке 300-летия Петербурга на тематических сценах выступят более 80 артистов. За два фестивальных дня на «Синей сцене» VK Fest новинки и хиты исполнят Баста, ANNA ASTI, Джарахов, Jony, Егор Крид, Ёлка, «Звери», Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, Мот, NILETTO, «Руки Вверх», SLAVA MARLOW, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters и Dabro.

На «Белой сцене» состоятся фестивальные выступления PHARAOH, OG Buda, 10AGE, алёна швец., Анет Сай, Ваня Дмитриенко, Wildways, GAYAZOV$ BROTHER$, SODA LUV, GONE.Fludd, DEAD BLONDE + GSPD, ДЕТИ RAVE, Звонкий, Зомб, Idris & Leos, Ислам Итляшев и Султан Лагучев, КлоуКома, Konfuz, MACAN, Mary Gu, PIZZA, polnalyubvi, Ramil’, Slime, SQWOZ BAB, ST, 10AGE и SHAMAN.

На «Фиолетовой сцене» фестиваля выступят 4NN4, AMCHI, A*NIK & Ignat Izotov, Антоха МC, ASAMMUELL, By Индия, VACÍO, WineSmoke, GUMA, DAASHA, Dequine, Джизус, Дорогой Дневник, ISMA, КлоуКома, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Лилая, LYRIQ, LOVANDA, Mirèle, Neverlove, Папин Олимпос, Парнишка, ПОЛ ПУНШ, CARAPACEE, Стереополина, TIHOTIHO, хмыров и ЯАVЬ.

На отдельной сцене Radio Record Stage в Петербурге можно будет послушать диджей-сеты от BYOR, Volac, ZAPRAVKA, ZeSKULLZ, Kashin & Gambino Sound Machine, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Rompasso, Swanky Tunes, Filatov & Karas и FEEL.

На Медальной площади в Олимпийском парке сочинского Сириуса выступят МакSим, DJ SMASH, Ramil' и группа ХЛЕБ. Роль ведущего на VK Fest в Сириусе возьмет на себя Стас Ярушин, в Петербурге — Дима Масленников, в Москве — Ида Галич, а ведущим прямой трансляции станет Владимир Маркони.