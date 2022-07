Gorillaz, Florence + The Machine, Princess Nokia и другие выступят на Flow Festival в Хельсинки

В числе хедлайнеров этого года группа Gorillaz, которая выступит с двухчасовым шоу — в постановке участвовала самая большая команда, которую когда-либо видел Flow Festival! Nick Cave and The Bad Seeds вернут на сцену свой меланхолический мир после четырехлетнего перерыва, а Florence + The Machine выступит в новым альбомом «Dance Fever» — как и многие релизы времени постковида, на нем постоянно ощущается присутствие пандемии, даже в вокальных приемах, когда голос Флоренс Уэлч искажается до неузнаваемости.

Еще одно новое имя в лайн-апе — английская исполнительница Holly Humberstone, получившая награду Brits Rising Star, которой отмечают наиболее перспективных молодых музыкантов. Другая восходящая звезда в программе фестиваля — Q. Благодаря выразительному фальцету и мастерству берущего за душу сторителлинга она решительно завоевывает сердца своего поколения.

На Flow Festival будет достаточно молодых и признанных финских музыкантов. Здесь выступит удостоенная многочисленных наград Vesala, известный своей безупречной читкой рэпер Gettomasa и одна из наиболее зрелищных финских групп Gasellit. Также к лайн-апу присоединяется рэп-исполнитель ibe, Arppa, чей второй альбом стал одним из самых успешных в Финляндии в прошлом году, F, которые смогли вдохнуть новую жизнь в финскую хип-хоп сцену, и Rosa Coste — многообещающая R&B исполнительница из столицы Лапландии.

Всего в лайн-апе более 150 музыкантов — MØ, Jamie xx, Michael Kiwanuka, Sigrid, Fred Again.., Bikini Kill, Princess Nokia, King Gizzard & Lizard Wizard, Fontaines D.C и другие. Арт-программа фестиваля в этом году представит видео-арт, пространственный и звуковой арт, актуальный световой арт, а также живописное искусство и фотографию. Flow также представит новое арт-пространство Tiilikello x Polestar в недавно отреставрированном газометре высотой и шириной более 40 метров.

Flow Festival пройдет с 12 по 14 августа в Хельсинки. Билеты, приобретенные на фестиваль в 2020 и 2021 годах, действительны. Подробности программы можно посмотреть по ссылке.